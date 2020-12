Cristiano Malgioglio lascia il GF VIP 5? Ne faremo a meno

Quando Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5 ci siamo chiesti il perchè. Perchè era necessario rimettere in casa un concorrente che era stato presente in altre edizioni e in tutte le salse ? Poi ha portato una ventata di leggerezza che ha fatto bene ai vipponi e allora abbiamo iniziato a pensare che forse la cura stava facendo bene. Ma sono bastate pochissime ore per cambiare nuovamente idea. Per dei semplici motivi: perchè Cristiano Malgioglio ha detto delle cose molto brutte a Tommaso, in merito alle relazioni tra “quelli come noi”. Perchè quelli come loro non esistono, sono come noi etero, semmai ancora si debba fare questa catalogazione. Ha detto delle cose che davvero non avremmo voluto sentire e la cosa grave è che nonostante qualcuno abbia provato a spiegarlo, ancora oggi invece che capire le parole di Francesco Oppini, chiarissime, continua a sparlare di lui con Zorzi, cercando di metterlo in cattiva luce. Eppure Oppini era stato chiarissimo: quella lettera/canzone non parla di Tommaso ma di Malgioglio perchè è scritta da una persona lontanissima dal 2020. E ha proprio ragione. Ma non solo; le battutacce sui soldi ed Elisabetta Gregoraci non è che non siano piaciute solo a lei, non sono piaciute a nessuna donna. Semplicemente perchè se vogliamo un paiod i scarpe da 2000 euro, ce le possiamo comprare, non abbiamo bisogno di nessun uomo.

CRISTIANO MALGIOGLIO LASCIA IL GF VIP 5?

Ma non finisce qui. Si schiera dalla parte di Pierpaolo sparlando malissimo della Gregoraci e poi non ricorda neppure il suo nome e lo nomina. Ecco la dimostrazione della sua grande coerenza. Non solo, sparla di tutti, mette zizzania. Il che ci sta in un reality ma quando la cattiveria passa in secondo piano e si gioca, non si lanciano frecciate così pesanti. Arrivare a dire che il momento di Giulia Salemi con il suo papà non ha toccato le corde di nessuno, è davvero grave e brutto.

E se adesso che è in nomination deciderà di andare via e lasciare la casa, davvero non ne faremo a meno e non ne sentiremo la mancanza. Nella prima edizione alla quale ha partecipato, i concorrenti avevano una strana forma di rispetto per la quale non lo avevano nominato. Quest’anno per fortuna la sudditanza non c’è e in meno di 3 puntate, è arrivato al televoto.

Questo pomeriggio a più persone Cristiano ha detto che sta solo aspettando di parlare con un produttore per poi decidere se andare via o meno già venerdì sera. Lo farà? Mah. Se lo dovesse fare davvero, non ne sentiremo la mancanza.

Tra l’altro il suo ingresso non ha contribuito neppure a risollevare gli ascolti del reality di Canale 5, per cui anche Signorini ne potrà fare a meno.