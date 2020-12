Niente GF VIP 5 per Ginevra Lamborghini: Signorini spiega perchè non ci sarà

Ginevra Lamborghini non entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 5. A confermarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini che ha spiegato sui social i motivi per i quali alla fine la sorella di Elettra non prenderà parte a questa lunghissima edizione del GF VIP. Il suo nome era trapelato qualche giorno fa ed è vero, a quanto pare, che Ginevra ha fatto il provino ed era a un passo dalla porta rossa ma poi ha fatto delle richieste che la produzione non ha potuto accettare.

ALFONSO SIGNORINI SPIEGA PERCHE’ GINEVRA LAMBORGHINI NON FARA’ IL GF VIP 5

Come saprete tra Elettra e Ginevra non corre buon sangue ma sono poche le persone a conoscere tutta la storia della famiglia. Di questa situazione scomoda si è molto parlato qualche mese fa in occasione del matrimonio di Elettra, quando Ginevra ha disertato.

Signorini quindi spiega perchè alla fine Ginevra è stata scartata:

Ginevra Lamborghini sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto, molto buono. È una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello Vip. Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia.

E ancora:

Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui arrivi, di che parliamo? Della tua linea di moda? Vabbè ma non sei mica Donatella Versace, no? E quindi niente amore, stai a casa me ne farò una ragione.

Il conduttore fa notare che sarebbe stato come se Oppini prima di entrare chiedesse di non parlare di Alba Parietti. Il GF VIP , secondo Signorini serve anche a questo, a dimostrare di avere una propria identità e a far si che della famiglia o di altri non si parli più.