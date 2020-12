Al Grande Fratello VIP 5 arrivano 4 nuovi vipponi per Natale: presentazioni ufficiali

Aggiungi un posto a tavola che a Natale c’è un vippone in più! Come annunciato da Alfonso Signorini, nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 18 dicembre 2020, dovrebbero entrare ben 4 nuovi concorrenti. Il reality andrà in onda come saprete fino ai primi di febbraio e quelli di domani sera, dovrebbero essere gli ultimi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ben 5 vipponi che da dieci giorni sono in quarantena e che si preparano a varcare la porta rossa.

Ma chi sono questi nuovi concorrenti? Nelle ultime settimane se n’è molto parlato tanto che il conduttore del GF ha anche dovuto fare delle precisazioni. Era arrivato alla stampa ad esempio, anche il nome di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra che però non prenderà parte a questa quinta edizione del reality di Canale 5. A spiegarne il motivo è stato lo stesso Signorini che ha quindi rivelato che la sua partecipazione salterà. Ma per una vippona che non entra, ce ne sono altri 4 pronti a far parlare.

GF VIP 5 ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI: 4 NUOVI CONCORRENTI IN CASA

Sono stati ufficializzati qualche minuto fa via social, i nomi degli altri concorrenti che entreranno nella casa del GF VIp 5 domani sera. Due nomi al momento, sono quelli che erano circolati in rete da tempo. Parliamo di Carlotta dell’Isola e Cecilia Capriotti. Vi ricordate quando Signorini a settembre disse che il pubblico non si sarebbe mai chiesto chi erano i vip in casa, perchè erano così famosi da non avere bisogno di presentazioni? Ecco i due nomi qui citati, destano qualche dubbio. Se Cecilia ha anche un passato da naufraga dall’Isola dei famosi, e il pubblico di Canale 5 la conosce molto bene anche per il suo ruolo da opinionista nel salotto della d’Urso, nel caso di Carlotta di certo non si può dire lo stesso.

Deve piacere sicuramente moltissimo in quel di Mediaset visto che dopo la sua partecipazione a Temptation Island l’abbiamo vista persino al Maurizio Costanzo Show. E adesso anche lei è pronta a chiamare Signorini “Alfi” come ha fatto prima di lei Selvaggia e far dire al pubblico “ma Carlotta chi?”…

Al momento sono questi i due nomi confermati in modo ufficiale. Ricordiamo che il terzo nome dovrebbe essere quello di Andrea Zenga, anche lui arrivato alla ribalta televisiva grazie a Temptation Island, dove era tra i famosi essendo figlio di…Walter Zenga appunto! Il quarto vippone dovrebbe essere Mario Ermito che ha un passato nella casa del GF.