La confessione di Rosalinda: “Sono innamorata di Dayane a 360 gradi”

Sono ore parecchio complicate quelle che Rosalinda/Adua sta vivendo nella casa del Grande Fratello VIP 5. Da quando sono entrati i nuovi concorrenti e Dayane Mello ha cercato di fare amicizia con loro, l’attrice siciliana è andata in crisi. Mentre Dayane si è già molto avvicinata a Sonia Lorenzini e anche a Filippo Nardi per il quale sembra provare anche un interesse, Rosalinda vive in modo quasi drammatico questa mancanza di attenzione da parte della bella brasiliana. Ieri si è molto sfogata con Giulia Salemi, cercando di spiegarle come si sente e quello che prova fino a fare una confessione molto particolare, parlando anche di amore e di un innamoramento.

Rosalinda confessa di essersi innamorata di Dayane Mello a modo suo

Se fino a qualche settimana fa la Cannavò spiegava che per Dayane provava solo del bene, un bene che si vuole a una amica speciale, adesso prova a spiegare a Giulia Salemi come si sente nel vedere la Mello avvicinarsi ad altre persone. Usa anche il termine innamoramento:

Mi fa molta paura lei. Io sono molto, io le voglio bene. So che non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo lingue diverse. Ho capito lei, non so se lei ha compreso me. Alcuni gesti che Sonia fa con Dayane mi danno fastidio. Quando sento ‘entriamo in vasca insieme’ ci resto male, ma credo sia normale. Penso sia una cosa umana. Erano cose che lei faceva con me.

E ancora:

In un certo senso io di Dayane sono innamorata, non so se mi spiego. Non c’è distinzione tra amore e amicizia in questo caso. Io la amo con tutto il mio cuore a 360°. Posso avere delle reazioni eccessive, forse sbagliate. Sono sincera, totalmente. […] Su certe cose sono sicura, io amo lei e l’accetto com’è e vorrei che lei facesse lo stesso con me. […] Vederla con lei mi infastidisce e l’ho ammesso ok? Cosa devo fare di più? Lei sa tutto le ho confessato che non mi piace questa situazione.

I cattivoni sui social hanno pensato che questa sia solo una tattica di Rosalinda per tornare a essere protagonista in puntata visto che da qualche tempo non si parla di lei in modo approfondito…