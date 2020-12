Provvedimento disciplinare al GF VIP 5 e Antonella Elia commenta disgustata

Si prevede una puntata ricca di colpi di scena questa sera. Torna il Grande Fratello VIP 5 e in questo nuovo appuntamento con il reality di Canale 5, ci sarà un provvedimento disciplinare. E’ stato annunciato anche in modo ufficiale da parte della produzione del Grande Fratello VIP 5 che via social, ha ufficializzato il provvedimento. Sembra essere chiaro che a rischiare grosso sarà Filippo Nardi. Questa settimana il concorrente entrato da pochissimo nella casa, ne ha combinate di ogni. Dalle battutacce oscene fatte alle donne, alle domande imbarazzanti, ai discorsi davvero osceni presi in diverse occasioni. Spesso viene persino lasciato da solo mentre parla dagli altri concorrenti che preferiscono alzarsi per evitare di essere coinvolti in discorsi che potrebbero portare a delle conseguenze.

E forse questa sera, delle conseguenze ci saranno e per Filippo potrebbe arrivare persino la squalifica. Diciamo che questa carrellata di nuovi ingressi non è stata baciata dal sole: Brosio punito e poi fuori dalla casa, Bettarini squalificato, Selvaggia Roma via al televoto…E oggi potrebbe toccare a Filippo Nardi.

Anche Antonella Elia che sarà ospite della puntata di Verissimo di domani ( ma che ha già registrato la sua intervista con Silvia Toffanin ieri) ha detto la sua su quello che sta succedendo. E ha così commentato quello che è stato detto da Nardi nella casa del GF VIP 5: “Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”.

Queste alcune delle cose oscene dette da Nardi al GF VIP 5

Appuntamento a stasera per scoprire quale sarà il provvedimento preso dal Grande Fratello: si tratterà di una squalifica immediata oppure di una nomination? Il televoto non è stato annullato ma, visto che stanno per entrare 4 nuovi concorrenti, potrebbero esserci anche due eliminazioni.