Dayane Mello ripensa ancora a Beretta e fa finta di non sapere che sta con Giulia de Lellis

Ogni tanto ripensa a Mario Balotelli e al grande amore che ha provato per lui. Poi ripensa a un altro suo ex…Oggi pomeriggio Dayane Mello nella casa del Grande Fratello VIP 5 si è lasciata andare a delle confidenze mentre era insieme a Cecilia Capriotti e Stefania Orlando nella camera da letto. I concorrenti hanno infatti passato molto tempo insieme questo pomeriggio prima della diretta, visto che in casa si stavano facendo le pulizie e i lavori per la puntata. E così Dayane si è lasciata andare parlando del grande amore che ha provato per Carlo Gussalli Beretta, oggi fidanzatissimo di Giulia de Lellis. Eppure Dayane quando Stefania le ha chiesto se fosse ancora single, e quindi magari propenso a un nuovo incontro, pur avendo saputo qualche tempo fa che è fidanzato con Giulia de Lellis, ha fatto finta di non sapere nulla. Rispondendo a Stefania infatti ha detto di non sapere se Carlo ha un’altra. E anche Cecilia, che ha detto di conoscere Carlo di vista, ha detto che non sa se è fidanzato o meno…Ci crediamo certo…Proprio lei che vive in quel di Milano non è a conoscenza di uno dei gossip più chiacchierati degli ultimi mesi. Ma ci crediamo chissà, forse aveva paura di lasciarsi andare a delle rivelazioni sul “mondo esterno” che non poteva fare…

DAYANE MELLO RIPENSA A CARLO GUSSALLI BERETTA

Dayane ha fatto finta di non sapere quello che è successo fuori, eppure lo sapeva visto che aveva anche parlato del fatto che questa estate fossero tutti insieme a Forte dei Marmi e qualche tempo va aveva commentato dicendo che se il gossip fosse vero, sarebbe felice.

( vi ricordiamo che cosa era successo un mese fa)

Tornando indietro nel tempo, Dayane ha spiegato che la loro è stata una storia complicata per via della differenza di età ma che è stato il grande amore della sua vita. Così travolgente e passionale che ancora oggi ci ripensa. Ha raccontato anche a Cecilia del bel rapporto che sua figlia ha con la nonna e con la mamma di Carlo.

Dayane ha anche parlato delle feste di compleanno a sorpresa che Carlo Beretta le ha organizzato e della sua grande educazione. Anche la Capriotti ha fatto notare che per il poco che lo conosce, sa che ha i valori di una buona famiglia. Ci ha tenuto a precisare che non parla di soldi e di ricchezza ma proprio di tempra umana. Insomma un ottimo partito che però Dayane pare si sia fatta scappare e ora ha dei grandi rimpianti…Peccato però che Carlo a quanto pare abbia voltato pagina e sia pazzo d’amore della sua Giulia.