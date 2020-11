Dayane Mello scopre che Beretta si è fidanzato con Giulia de Lellis e contraddice l’influencer

Ricordate che dopo l’intervista di Andrea Damante a Verissimo, Giulia de Lellis ha voluto ben ribadire che Carlo Gussalli Beretta e il suo ex fidanzato, non sono grandi amici? Ha sottolineato che facessero parte della stessa compagnia, che si conoscessero, che uscissero insieme. Ma ha fatto intendere che lei, se Carlo fosse stato un vero amico di Andrea, non si sarebbe mai avvicinata a lui. Le parole di Dayane Mello, che arrivano dalla casa del Grande Fratello VIP 5, sembrano smentire in qualche modo il racconto della bella influencer. La Mello infatti, a causa del giochino di Giacomo Urtis, ha scoperto che il suo ex fidanzato, adesso sta con Giulia de Lellis. E in un primo momento non ci poteva credere perchè sa bene che Carlo è un ottimo amico di Andrea e Marco Cartasegna. E allora, parlando con le sue amiche, ha spiegato che genere di rapporto c’è con il Dama, e perchè lei era incredula.

Va anche detto che Dayane sembrava caduta dal pero ma considerato che questo rumors era uscito già in estate, e visto che lei era a Forte dei Marmi con la famiglia di Carlo, forse una domandina avrebbe anche potuto fargliela…Ma questa è un’altra storia…Torniamo alle parole di Dayane che rivelano il rapporto autentico che a suo dire, c’è tra Beretta e Damante.

DAYANE MELLO SPIEGA CHE GENERE DI RAPPORTO C’ERA TRA CARLO BERETTA E ANDREA DAMANTE

Dayane Mello commenta il rumors su Giulia e Carlo e spiega perchè non ci aveva creduto:

Io so che Andrea Damante è un ottimo amico di Carlo. Conoscendolo non penso che lui potrebbe fargli una cosa del genere al suo amico. Lui è molto più amico di Damante che di Giulia. Lui è molto amico, molto. Ragazzi non è da lui. Esce sempre con Andrea e Marco Cartasegna. Però il gossip penso sia vero. Se si sono messi insieme? Oddio ora che mi ci fai pensare… magari è potuto succedere. Se così fosse felici loro felici tutti. Che vi devo dire che stessero insieme.

Poi però riflette e si rende conto che se ne era parlato anche questa estate:

Comunque il rumor è verissimo avevo già sentito qualcosa nei mesi scorsi. Era uscito. Io in estate però ero a Forte dei Marmi e c’erano anche Giulia e Damante e lui stava sempre con Andrea, non con la De Lellis. Andrea, Marco e Carlo sono tanto amici loro tre. Carlo è molto preciso su queste cose e mi sembra strano che faccia una cosa di questo tipo a uno dei suoi più cari amici. Vi ripeto che a Forte io li vedevo e stavano sempre insieme lui e Dama. Però se si è fidanzato con Giulia ok, vado avanti io, sono contenta per loro. Beati loro se si amano davvero.

La Mello parla anche dell’ultima vacanza, come aveva già detto in altre occasioni, racconta che anche lei questa estate era negli stessi posti: