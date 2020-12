Dolci abbracci tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: al GF VIP 5 sta per nascere la prima vera coppia

Che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ci fosse un feeling speciale si era assolutamente capito. Sono stati loro stessi a svelare che c’è qualcosa di più. Proprio dopo la decisione di Elisabetta Gregoraci di lasciare il Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha recuperato le sue energie e adesso sembra essere orientato ad aprire il suo cuore verso una nuova vippona. Proprio la bella Giulia Salemi. Nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia si è festeggiato il compleanno di Stefania Orlando e dopo il party, Pierpaolo e la influencer si sono avvicinati molto in giardino. Non sono mancate dolci effusioni. Tutto questo nonostante l’aereo arrivato in casa per Pierpaolo con i consigli “vola da solo”. L’ex velino ha fatto notare che sarà lui a decidere come e con chi volare…

GF Vip 5, vicinanza speciale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: cosa è successo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati andare a dolci abbracci e tenere coccole nel giardino del GF Vip 5. I due sono stati vicini vicini per parecchi minuti tanto da far impazzire i fan sui social network che nel frattempo gli hanno già definiti Prelemi. “Non ti ha fatto nessuno le coccole in questi mesi?” ha chiesto Giulia. Pierpaolo ha risposto di no. Dunque con la Gregoraci davvero non c’è stato nulla o il feeling con la Salemi è imparagonabile? I due vipponi si sono poi nascosti sotto il cappotto della influencer ma non c’è stato alcun bacio appassionato. Pretelli e Giulia si sono poi spostati dalla sedia e i loro atteggiamenti hanno continuato ad essere molto teneri proprio come due persone che si corteggiano. Lui l’ha presa in braccio e non sono mancati altri affettuosi abbracci.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ad un passo dal bacio? Potrebbe essere una coppia del GF Vip 5

Secondo i fan del Grande Fratello Vip 5 non ci sono più dubbi. Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non dovrebbe essere soltanto un’amicizia. I due si stanno lasciando andare sempre di più e chissà che molto presto non scatti il bacio. La più frenata inizialmente sembrava essere proprio la bella influencer che aveva paura di vivere una situazione simile alla sua precedente esperienza al GF Vip con Francesco Monte. Ma soprattutto di essere accusata di rovinare le coppie. Chissà se adesso ha cambiato opinione.