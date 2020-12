Giortì è il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, è proprio così: vedremo un docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis, due delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. Si chiama Giortì ed è prodotto dalla Fascino e da MediaMai. Di cosa si tratterà? Parlerà principalmente delle feste, del divertimento e di tutte le storie e i racconti che ci sono dietro. A condurre ritroveremo proprio Gemma Galgani e Giulia De Lellis, in una veste veramente inedita ma sicuramente molto interessante. Giortì sarà composto da dieci puntate che però non saranno messe in onda in televisione ma saranno disponibili su Mediaset Play e Witty Tv già a partire da oggi, 24 dicembre.

Cerchiamo di entrare un po’ di più nel particolare per capire che cosa vedremo davvero in questo nuovo progetto di Mediaset. In Giortì vedremo feste, compleanni, matrimoni, party a tema ma soprattutto tantissime emozioni. Conosceremo da vicino le storie dei protagonisti che potranno organizzare delle feste fantastiche in compagnia di amici, parenti e ovviamente delle immancabili Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Non mancheranno fuochi d’artificio, effetti sorpresa e tanto altro per rendere il party il migliore di sempre. Senz’altro ci sarà da commuoversi per i bei racconti ma anche perché, in questo docureality, tutti gli abbracci saranno senza limiti, come era per tutti noi fino ad un bel po’ di mesi fa.

Le dieci puntate di questo nuovo docureality sono state girate prima del Coronavirus, come spiega la stessa Giulia De Lellis nel promo del programma. Proprio per questo motivo potremo vedere in onda abbracci, baci e tutti quelli assembramenti sereni e spensierati che tanto ci mancano. Giulia e Gemma Galgani saranno delle vere e proprie invitate speciali che accompagneranno il pubblico in questo viaggio veramente ricco di belle emozioni.

Non vi reste che collegarvi su Mediaset Play o Witty Tv per iniziare a vedere Giortì, il primo docureality con la partecipazione speciale di Giulia De Lellis e Gemma Galgani.