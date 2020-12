Nessun regalo per Giulia Salemi da parte di mamma Fariba che commenta sui social

Chi ha seguito la lunga diretta natalizia in compagnia dei concorrenti del Grande Fratello VIP 5 ha visto che Giulia Salemi ieri, ha avuto dei momenti di preoccupazione. La ragazza infatti non ha ricevuto nessun video messaggio da parte di sua mamma, e la cosa le è sembrata molto particolare. Quando poi aprendo i regali ha scoperto che Fariba non le aveva mandato nulla, ha iniziato a porsi delle domande. C’è anche da dire che Giulia, dopo aver scartato i regali, è stata chiamata in confessionale, dove forse ha ricevuto un messaggio da parte della mamma. Il motivo di tutto questo riserbo, a quanto pare, è dovuto a una richiesta ben precisa che Giulia ha fatto alla Tehrani. Ricorderete infatti che nella prima edizione alla quale Giulia aveva partecipato, fu costretta ad andare al televoto a causa di sua madre. Fariba infatti era entrata nella casa del Grande Fratello VIP e le aveva fatto delle rivelazioni in persiano. Non solo quindi il televoto flash e poi anche l’uscita dalla casa, ma anche una perenne presenza di Fariba in tv che aveva molto turbato Giulia; la Salemi ha quindi chiesto a sua madre di stare lontana dalla televisione e Fariba quindi sta rispettando le volontà di sua figlia.

Certo è che Giulia, almeno un regalo, se lo aspettava da parte di sua madre. Gli altri concorrenti però le fanno notare che non può volere tutto. E vista la richiesta specifica che ha fatto a sua madre, deve anche capirne gli atteggiamenti.

La risposta di Fariba mamma di Giulia Salemi sui social

Ma sono tante le persone che nelle ultime ore hanno puntato il dito contro Fariba, facendo notare che avrebbe potuto mandare anche un piccolo pensiero per Giulia.

“Ognuno è libero di comportarsi come vuole ma deve accettare che a ogni azione corrisponde una reazione” è questo il messaggio che Fariba ha postato ieri, pochi minuti dopo la consegna dei doni nella casa del GF VIP 5. Alcuni fan di Giulia sostengono che questo messaggio sia stato mandato da Fariba a chi ha offeso sua figlia negli ultimi giorni, visto che la donna avrebbe denunciato nelle sedi opportune gli haters. Per altri invece questa frase si riferisce proprio a Giulia che ha chiesto a lei di non essere protagonista e quindi Fariba avrebbe deciso di non mandare neppure un pensiero per Natale.

Secondo voi, dove sta la verità?