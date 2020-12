Stefano Bettarini critica l’ostentazione dei baci lesbo/gay al GF VIP 5 e viene travolto dalla polemica

Stefano Bettarini la sua eliminazione dal Grande Fratello VIP 5 non l’ha proprio digerita. Da oltre un mese ormai, continua a parlare sui social di grande complotto, di ingiustizia. Ha anche detto di non venire più invitato in tv da quando al GF gli è stata data l’etichetta di bestemmiatore. Continua a postare sui social video che dimostrano come per altri non ci sia stato lo stesso trattamento ( e forse questa è una delle poche cose su cui ha ragione). Ieri poi, si è reso protagonista di una vera e propria polemica innescata dalla pubblicazione di alcune storie sui social. Bettarini ha puntato il dito contro l’ostentazione dei baci tra persone dello stesso sesso nella casa. Che sia per gioco o meno, secondo Bettarini, anche chi non è omofobo, come lui, si sentirebbe comunque infastidito di questo continuo voler mostrare qualcosa di forzato…

Le parole di Stefano Bettarini innescano una polemica sui social

Dopo aver mostrato una serie di video, con baci e simili ( tra gli ultimi quelli di Tommaso Zorzi a Pierpaolo e Zenga. Ricordiamo tra l’altro che si tratta di un gioco inventato dagli autori del GF ), ha scritto questo messaggio:

E per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia “politicamente corretto“. Ciò che stabilisce “chi” e “come” le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad “uccelli” e “sc**ate“… O peggio, frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e creare questa lobby. Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non lo è affatto

Chiaramente sui social si è innescata una polemica ma se forse Bettarini si aspettava che tante persone gli avrebbero dato ragione, ha ottenuto l’effetto sbagliato. I telespettatori del GF VIP 5 non si dicono affatto turbato dagli scherzi in casa e dai giochi organizzati dagli autori men che meno dai baci dati tra persone dello stesso sesso, che sia per gioco o che avvenga perchè si provano realmente dei sentimenti.