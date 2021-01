Dayane Mello punta Mario Ermito? Per Zorzi non ci sono dubbi: ennesima vittima

Nel day time del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi, 6 gennaio 2021, su Canale 5, abbiamo visto una clip dedicata a Mario Ermito e Dayane Mello. I due ieri hanno parlato molto da soli, vicino alla piscina; in quella occasione tra l’altro Dayane si è anche molto aperta con l’attore raccontandogli di un momento drammatico della sua vita. Non aveva mai parlato prima infatti di quanto a sedici anni aveva tentato il suicidio e ha deciso di farlo parlando proprio con Mario. In casa, tutti hanno notato questo avvicinamento tra la modella e Mario che tra l’altro è anche un amico dell’ex compagno della Mello, il papà della piccola Sofia. I due, dopo l’esperienza in tugurio di Mario, si sono avvicinati, parlando di cavalli, di libertà e anche di quello che potrebbero fare da amici una volta fuori. Come dicevamo, tutti osservano e osserva anche Tommaso Zorzi che non è proprio un estimatore di Ermito. A dire il vero Tommaso ha più volte spiegato perchè non alza i toni contro Dayane, cosa che spesso vorrebbe fare. Lo fa nel rispetto di Stefano Sala, il padre della figlia della brasiliana, che è uno dei suoi più cari amici.

Per Tommaso non ci sono dubbi: Dayane si è avvicinata a Mario come ha fatto con gli altri, prima di lui con Rosalinda, con Sonia. Adesso ha bisogno di “carne fresca”. E per Zorzi, il buon Ermito, sarà solo l’ennesima vittima che Dayane lascerà sulla strada che dovrebbe condurla il più lontano possibile.

Dayane Mello e Mario Ermito inizio di una bella amicizia o c’è di più?

I due concorrenti del Grande Fratello VIP 5 sembrano aver legato molto. Dayane all’inizio vedendo Mario aveva detto che era il tipico ragazzo bello che non le dice però molto. Forse iniziando a conoscerlo ha cambiato idea? Mario rivede in lei la donna libera, selvaggia, che ama fare le stesse cose che piacciono a lui! Potrà esserci anche altro o sarà solo una bella amicizia? Vedremo…