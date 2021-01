Amici 20 anticipazioni: Rudy sceglie chi mandare in sfida e l’esito spiazza tutti

Come avrete visto nel day time di Amici 20 in onda oggi, 7 gennaio 2021, Rudy Zerbi ha deciso di lanciare una sfida. Più che agli allievi di Arisa, proprio alla coach che non sarebbe capace di giudicare in modo obiettivo a detta di Rudy. Per Arisa quindi gli allievi a rischio eliminazione sono Raffaele, Kika e Arianna. Nella puntata speciale di Amici 20 in onda sabato, vedremo chi alla fine farò questa sfida e quale sarà anche l’esito dello scontro che ci sarà tra uno dei cantanti di Arisa e Ibla, la cantante scelta da Zerbi.

Nel day time di oggi, si è ben capito che Arianna sarebbe stata la scelta dei ragazzi in casa. Non hanno stima di lei per il fatto che passa tutto il suo tempo a dormire, salta le lezioni, non si esercita. Tutte cose che infatti anche Rudy in passato aveva notato. Non solo, Arianna aveva detto ad Arisa che in casetta era stato fatto il nome di Raffaele ma non era vero. Nella registrazione di oggi però alla fine, è stato Rudy a scegliere chi mandare in sfida. Curiosi quindi di sapere come è andata a finire?

Se volete leggere spoiler e anticipazioni, andate avanti nella lettura.

Amici 20 anticipazioni 9 gennaio 2020: come finisce la sfida voluta da Rudy?

Come vedremo nella puntata speciale di Amici 20 in onda sabato, alla fine Rudy deciderà di mandare in sfida tutti i tre i cantanti di Arisa che inizieranno uno per volta. A giudicare sarà un giudice esterno. La sfida inizia con Ibra che affronta Kika, da quello che abbiamo capito dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news. La cantante siciliana perde e deve lasciare la scuola. Tra le lacrime Kika vede così svanire il suo sogno.

Proprio nella puntata di Amici 20 in onda oggi, Arisa le aveva consigliato di pensare che è brava, che è forte e di non sottovalutare il suo talento. Purtroppo però questa volta non è bastato.