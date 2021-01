GF Vip 5, Dayane Mello in crisi tra le lacrime: “Sono stanca di soffrire”

Momento di grande sconforto nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Dayane Mello. La bella modella brasiliana si è ritrovata a parlare con Samantha De Grenet mettendo da parte la solita forza che l’ha sempre contraddistinta e mostrando il suo lato più fragile. Dayane sembra essere un po’ preoccupata per il suo futuro anche fuori dalla casa e sembra non avere aiuti concreti di supporto affettivo per superare momenti complicati se non l’appoggio del fratello Juliano. “Non riesco a buttare fuori i miei dolori, il mio lato fragile. Sono una che affronta le cose e se le tiene per sé” ha spiegato la Mello a Samantha.

Dayane Mello mostra il suo lato fragile al GF Vip 5: “Ho passato troppe cose in questi ultimi anni”

Dayane Mello ha spiegato alla sua amica che il fatto di non lasciarsi mai andare e tenersi tutto dentro non le fa del bene perché prima o poi esplode anche il dolore. “Ho passato troppe cose in questi ultimi tre anni e non sono stata bene. Non mi sono mai sentita così male in vita mia, non sapevo che cosa significava stare male nonostante l’infanzia che ho avuto. Questo dolore, questa mancanza la sto sentendo adesso che sono consapevole“ ha confessato Dayane a Samantha. La De Grenet ha cercato di consolare la modella e le ha consigliato di far venire Juliano in Italia per non stare più da sola. Samantha ha anche detto a Dayane di non far vedere solo il suo lato forte ma di essere anche se stessa e mostrare la vera Dayane. La Mello si è lasciata andare alle lacrime.

GF Vip 5, Dayane in lacrime: “Ho paura di perdere tutto quello che ho”

Dayane ha anche spiegato alla sua compagna di avventura che sta facendo questo lavoro per suo fratello. Samantha sembra essere una delle poche ad aver capito fino in fondo la Mello: “La vera Dayane è questa qua, quella che ha un cuore enorme, che pensa a suo fratello, alla sua famiglia, a sua figlia. Poi Dayane è anche una roccia, quella forte ma Dayane è questa amore”. La De Grenet ha avuto tante belle parole per la brasiliana che ha continuato a piangere a lungo. “Ho vissuto per tutti, non mi sono mai coccolata. Ho paura di perdere tutto quello che ho, non so perché. Ho sempre questa sensazione” ha affermato Dayane tra le lacrime. “Voglio essere felice, voglio essere serena, voglio avere mio fratello, mia figlia. Sono stanca di soffrire” si è sfogata la Mello. Samantha ha continuato ad incoraggiare la concorrente del GF Vip 5 dandole dei consigli utili. Dayane adesso vorrebbe più stabilità, anche mentale.