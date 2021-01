Natalia Paragoni manda un aereo ad Andrea Zelletta che esplode di felicità (VIDEO)

La diffida, le maldicenze, il chiacchiericcio ma alla fine ecco che trionfa l’amore! Oggi infatti Natalia Paragoni ha deciso di fare un regalo davvero speciale ad Andrea Zelletta. Sul cielo ci Cinecittà infatti è volato un dolcissimo aereo con un messaggio d’amore per l’ex tronista di Uomini e Donne. Natalia in questi giorni via social ha fatto capire a tutti di essere innamoratissima di Andrea ma che allo stesso tempo non vuole essere coinvolta nel gioco al massacro che si sta facendo contro di lei, visti i termini in cui si è parlato di quello che sarebbe successo questa estate.

Andrea in casa ha chiarito, e lo ha fatto anche in diretta con Signorini, quella che è la sua posizione. Vuole restare nel gioco, crede a Natalia, e se avrà qualcosa da chiarire con lei lo farà solo con un faccia a faccia lontani dalle telecamere. Natalia, ha sicuramente seguito tutte le novità dalla casa e ha deciso di far sentire la sua vicinanza all’uomo che ama, con un gesto sicuramente speciale. Andrea tra l’altro non aveva ricevuto messaggi aerei così dolci e il gesto fatto da Natalia è stato apprezzatissimo.

Natalia Paragoni manda un aereo ad Andrea Zelletta: dolci parole d’amore (VIDEO)

In casa ci sono stati attimi di disperazione perchè nessuno riusciva a trovare Andrea, mentre l’aereo volava sulla casa. Tutti i concorrenti del GF VIP hanno urlato nel tentativo di rintracciare Andrea che sembrava essersi perso nella casa. Ma alla fine Andrea è arrivato e ha potuto leggere il messaggio di Natala. “AZ, noi più forti di tutto-Ti amo Naty” questo il messaggio indirizzato al suo amato.

Reazione di Andrea Croccantino Zelletta al suo aereo da parte di Natalia:#tzvip #sovip pic.twitter.com/d9STTX3M7W — ✨ r i f l e t t e n t e ✨ (@imalondonerr) January 7, 2021

Tra le più entusiaste per il gesto di Natalia, sicuramente Rosalinda, che ha cercato ovunque Andrea in casa per fargli leggere il messaggio aereo e poi anche Stefania e Maria Teresa. Come vedrete dal video, tutti felici per questo aereo che Natalia ha mandato ad Andrea che sarà per lui la giusta carica per continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5.