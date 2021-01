Su Rai 2 arriva La Caserma: meccanismo, cast e anticipazioni

Sta per arrivare in prima serata su Rai 2 La Caserma, un nuovo docureality che segue il grande successo de Il Collegio. Tutti i ragazzi protagonisti vivranno nel 1917 quando era in corso la Prima Guerra Mondiale. Ma in che cosa consiste questo nuovo reality sul quale la rete punta tanto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano alcune curiosità su questa prima stagione de La Caserma.

Sappiamo ancora poco, visto che si tratta di una prima visione per Rai 2. Sappiamo che i protagonisti de La Caserma saranno uomini giovani che hanno tra i 18 e i 22 anni che, come titolo suggerisce, saranno dei cadetti militari alle prese con la caserma di quegli anni lì. Non mancheranno allenamenti, prove e sorprese. Tutti i ragazzi dovranno seguire le istruzioni di sei ex militari e per loro non sarà affatto un passeggiata. Se la vita nel collegio sembrava dura, quella in caserma lo sarà ancora di più…

E in merito ai protagonisti di questa prima stagione de La Caserma che cosa sappiamo? Dalle prime anticipazioni circolate in rete sappiamo che nel cast sono presenti molti volti noti al pubblico tv, alcuni dei protagonisti sono stati già seguitissimi anche in altri programmi. Ma scopriamo qualcosa in più sulla prima stagione de La Caserma.

La Caserma: nel cast del programma ci sono alcuni volti noti

Ebbene sì, nel cast del docureality La Caserma ci saranno alcuni ragazzi abbastanza conosciuti, soprattutto al pubblico più giovane. A proposito de Il Collegio, in questa nuova avventura di Rai 2 rivedremo George Ciupilan che due anni fa era proprio un collegiale tra i più amati della classe della quarta stagione. Tra i nomi conosciuti ci sono anche i Lapresa Twins. Loro si chiamano William E Nicholas Lapresa che sono molto famosi soprattutto su TikTok. Per il momento non sono svelati altri partecipanti ma non è escluso che possano partecipare altri volti noti. Sicuramente verrà lasciato spazio anche a dei ragazzi nuovi al mondo televisivo.

La Caserma è il nuovo docureality di Rai 2: le prime anticipazioni

In questo nuovo docureality della Rai, tutti i ragazzi che parteciperanno a La Caserma troveranno di nuovo il senso delle regole e del gruppo, in un momento dove si pensa molto a se stessi. Tutti i cadetti si ritroveranno ad affrontare una realtà decisamente nuova, particolare e completamente diversa rispetto a quello che il loro presente. Tra le regole dure e gli allenamenti molto complicati e faticosi, difficilmente tutti la prenderanno bene, un po’ come succede a Il Collegio insomma.

Non ci resta che attendere per scoprire nuove informazioni su La Caserma.