Cecilia Capriotti minaccia di andare via dopo la nomination, anche Maria Teresa Ruta va in crisi: le ultime dal GF VIP 5

A quanto pare Cecilia Capriotti non si aspettava di essere nominata da Maria Teresa Ruta e non l’ha presa affatto bene. Le due hanno discusso anche dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5: la Capriotti si è sfogata con Tommaso Zorzi, accusando Maria Teresa che ha cercato di dare spiegazioni ma Cecilia non ha voluto sentire ragioni, tanto che la mamma di Guenda ha continuato a cucinare per tutti. Questa nomination ha fatto anche riflettere Maria Teresa sul fatto che nella discussione tra Tommaso e Stefania, ad esempio, si sia fidata di Cecilia senza andare a parlare direttamente con la Orlando. In ogni caso le due donne dopo il voto sono andate in crisi. Cecilia Capriotti ha anche minacciato di lasciare la casa mentre la Ruta in lacrime si è sfogata con la Orlando. Stefania dal canto suo ha anche provato a ricordare a Maria Teresa che è in casa da 4 mesi, che è stata nominata oltre 20 volte e non ha mai fatto storie e che forse, è libera di votare chi vuole senza dover dare spiegazioni.

Le parole di Cecilia Capriotti dopo la nomination di Maria Teresa: risveglio amaro

Stando alle parole di Cecilia, la sua rabbia non starebbe nella nomination in generale ma nel fatto che a Maria Teresa avrebbe raccontato delle cose di cui non ha parlato con nessun altro in casa. Per questo motivo non si aspettava il suo voto.

Risveglio amaro per Cecilia che ha commentato:

Ho sempre parlato con lei, mi sono confidata e poi lei mi nomina, non ci sto è stato un colpo basso, le ho dato una fiducia che non meritava. Perdo la stima e quindi non mi interessa chiarire. Sono entrata con un’idea su di lei e invece torno sulla prima opinione. Da parte mia è stata una generosità intima di cui nemmeno avrei voluto parlare e lei mi hai tradito. Io avevo idealizzato questa persona, una persona lontana da me e dai miei principi. È il tradimento di una persona di 60 anni che mi ha usato per qualcosa, per avere una clip. Io ora non cambio idea su di lei, ecco perché non serve che io chiarisca.

Dopo la lacrime di Cecilia, sono arrivate anche quelle di Maria Teresa che è andata in crisi ed è stata consolata da Stefania Orlando. La romana le ha ricordato che ha subito 20 televoti per cui, non si può accollare una simile sceneggiata solo per una nomination. La Ruta comprende che non c’è nulla di male ma è rimasta colpita dalla reazione di Cecilia.

Faranno pace o questa è la fine di un rapporto?