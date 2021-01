Il fratello di Dayane Mello registra un video per difenderla: “Nostra madre continua a farci del male”

Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda l’11 gennaio 2020, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere anche un video della mamma di Dayane Mello. La signora accusava sua figlia di aver raccontato delle cose non vere in merito al suo passato, dicendo di aver cercato di crescere sia lei che Juliano, fratello della brasiliana, in modo dignitoso. La cosa che aveva fatto più male alla madre di Dayane era stata l’accusa di sua figlia. La Mello infatti parlando del suo doloroso passato in Brasile, aveva raccontati che sua madre si era prostituita. Nel video la signora smentisce questa tesi ma Dayane, intervenuta in seguito, ha spiegato che questo è quello che gli altri le hanno sempre detto. Lei è stata abbandonata quando aveva 7 anni, difficilmente avrebbe potuto capire prima o dopo, se davvero sua madre stava facendo la prostituta.

Ma in difesa di Dayane Mello ieri sera, è arrivato proprio suo fratello Juliano che via social, ha voluto raccontare la verità, ribadendo che sua sorella, non ha in nessun modo mentito, anzi. Juliano ha puntato il dito contro la loro manna, dicendo che per l’ennesima volta, ha fatto del male ai suoi figli.

Il fratello di Dayane Mello scende in campo per difenderla

Le parole di Juliano nel video:

Con molto dolore devo registrare questo video. Lo faccio per difendere quello che ha detto mia sorella al GF Vip e difendere la nostra storia. Quello che Dayane e io abbiamo passato solo noi lo sappiamo davvero, soltanto noi due sappiamo quello che abbiamo sofferto. Mi dispiace molto, è davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo tempo, adesso vuole apparire e continuare a farci del male.

Juliano, che ha cresciuto i suoi fratelli da solo, non ci sta e non vuole permettere che la madre infanghi il percorso di sua sorella, facendola passare per bugiarda. E continua così:

Siamo già stati danneggiati psicologicamente, mentalmente, con tutto quello che ci ha fatto passare. Nonostante tutto questa persona pensa di avere il diritto di negare quello che abbiamo passato. Ho il diritto di replica nello stesso modo in cui lei aveva il diritto di registrare queste bugie. Adesso ho il diritto di dire la verità cruda della nostra infanzia. Siamo stati abbandonati e avevamo anche fame. Mi sono preso cura di tre o quattro fratelli più piccoli di me.

Il video del fratello di Dayane è stato chiaramente ripreso da tutti i siti on line e immaginiamo che nella prossima puntata del GF VIP 5, la Mello avrà anche modo di vederlo.

Il fratello di Dayane in lacrime per aver fatto passare così una cosa così delicata… Mi si spezza il cuore 💔🥺 #GFVIP #rosmello pic.twitter.com/wGAGAL2zAP — estreghetta (@_heysestra) January 12, 2021

Come reagirà la modella a questo gesto molto importate fatto da suo fratello? Dayane non si aspetta minimamente di essere diventata una vera e propria stella in Brasile, dove tutti fanno il tifo per lei e la proteggono in ogni modo. Sarà sicuramente felicissima per quello che sta succedendo nella sua terra natia.