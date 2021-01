Dopo il crollo di Maria Teresa lei e Cecilia Capriotti fanno pace tra lacrime e scuse

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 ieri è successo davvero di tutto. Complici le nomination, in casa si è scatenato il putiferio. Cecilia Capriotti offesa dalla nomination fatta da Maria Teresa Ruta ha minacciato di lasciare il gioco e non le ha rivolto la parola tutto il giorno. In serata poi, a causa di una battuta di Carlotta sul russare di Maria Teresa Ruta, dopo una giornata difficile, la donna alla fine non c’ha visto più e ha avuto un crollo, Un vero crollo, una crisi isterica che l’ha portata in piscina a urlare come una pazza. Maria Teresa si è sfogata con i suoi compagni, ha parlato per molto tempo con Stefania prima di ritrovare la calma e la serenità. Cecilia dal canto suo ha continuato a credere di essere la persona ad aver subito il torto ma alla fine, dopo aver visto la reazione di Maria Teresa, e ascoltando anche le parole di chi le diceva che prendersela in quel modo per una nomination non era normale, si è avvicinata alla Ruta per parlare.

Le due hanno quindi chiarito e Cecilia le ha spiegato il reale motivo per il quale ci è rimasta così male.

Qui il video del crollo di Maria Teresa Ruta

Il chiarimento tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta

Non è stato, a detta della Capriotti, il voto di per sè ma il fatto che sia arrivato anche con delle motivazioni fredde. “Io ti ho detto che avrei fatto in modo che questa settimana tu non andassi al televoto, che non avresti dovuto fare la valigia. Ti ho fatto delle confidenze , ti ho detto delle cose che non sa neppure mia madre. Pensavo che mi volessi bene, come io te ne voglio e sentire il mio nome, in quel modo freddo, è stato come un tradimento. Io ho sbagliato a dirti che sei falsa, che hai una maschera ma ci sono rimasta davvero male” ha detto Cecilia.

La Ruta ha spiegato che le sue nomination sono sempre strane e che nessuno le capisce anche perchè prova a portare della leggerezza nel gioco. Le due si sono abbracciate, hanno promesso che non ne avrebbero più parlato e che avrebbero voltato pagina. Maria Teresa prima di andare a dormire, come gesto di pace, ha anche messo una rosa rossa sul cuscino di Cecilia.

Come potrete immaginare in questa faida tra donne, tutto il pubblico si è schierato dalla parte di Maria Teresa, umiliata e tacciata di qualsiasi cosa solo per un nome fatto in un gioco.