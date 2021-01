L’isola dei famosi 2021, news e anticipazioni: i nomi dei naufraghi

Manca sempre meno alla nuova edizione de L’isola dei famosi. Il reality show di Canale 5 terrà compagnia ai telespettatori dal mese di marzo, quindi dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. Queste almeno le ultime news sull‘Isola dei famosi 2021 anche se di ufficiale, c’è ancora ben poco. Sappiamo solo che il GF VIP finirà il 26 febbraio, lasciando quindi due giorni di palinsesto liberi per un nuovo reality…

Intanto sul web sono partite le indiscrezioni sul cast. Ormai è certo che a comandare la nave dei naufraghi quest’anno ci sarà Ilary Blasi. Ancora dubbi per quanto riguarda gli inviati dove ci sarebbero lo storico Alvin, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi che è ancora chiuso all’interno del GF. E i concorrenti? Sono stati svelati i primi possibili nomi e il cast sembra già essere molto interessante. Scopriamo i primi famosi che dovrebbero sbarcare in Honduras.

L’isola dei famosi 2021: tra i naufraghi ex concorrenti di Pechino Express

Sono già tanti i nomi di personaggi del mondo dello spettacolo che stanno facendo il giro del web e che sarebbero pronti per l’iconico lancio dall’elicottero per approdare sull’isola più nota della tv. Tra i nomi più certi ci sono quelli di Asia Argento e Vera Gemma. Le due donne hanno partecipato insieme all’ultima edizione di Pechino Express dimostrando forza e tenacia, poi Asia dovette abbandonare a causa di un infortunio. Per lei sarebbe una rivincita. Altri volti noti di Pechino sono Jill Cooper Patrizia Rossetti, anche loro parteciparono al game adventure ma non in coppia. La Cooper arrivò seconda con Antonella Elia, Patrizia vinse insieme a Maria Teresa Ruta.

Il cast de L’isola dei famosi 2021 cresce: ecco chi potrebbe esserci

Tra i nomi che stanno circolando proprio in questi ultimi giorni ci sono anche quelli di: Brando Giorgi, Eleonora Giorgi e Alessandra Canale. Tra i possibili concorrenti dovrebbe esserci pure Pietro Delle Piane, l’ex fidanzato di Antonella Elia. In forse anche Andrea Cerioli, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne. La lista del cast dei naufraghi è comunque destinata ad allungarsi e nuovi nomi potrebbero essere svelati proprio nelle prossime settimane. Non ci resta che attendere insomma. Voi chi vorreste vedere su L’isola dei famosi alle prese con i cocchi, la pesca e i mosquitos?

I candidati vip tra l’altro non mancano, questo reality continua a piacere davvero a tutti. Molto dipenderà anche dal covid 19 e dalle tante difficoltà che si potrebbero incontrare, vedremo Mediaset come deciderà di agire.