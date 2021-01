Mamma Fariba sulla figlia Giulia Salemi e Pierpaolo: “Non so se possiamo parlare di innamoramento”

Mamma Fariba alla fine rompe il silenzio e scegli di dire la sua su quello che sta succedendo al GF VIP 5.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più uniti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e ormai si possono considerare una coppia a tutti gli effetti. La famiglia di Pierpaolo, in particolar modo la madre e il fratello, hanno espresso il loro pensiero su questa storia d’amore. Quello che è emerso è che preferivano l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Al contrario, il padre di Giulia Salemi ha dato il via libera alla relazione perché vede la felicità negli occhi di sua figlia. Poche ore fa è arrivata anche l’opinione di Fariba, la mamma dell’influencer. Andiamo a vedere che cosa ne pensa lei, nell’intervista rilasciata per la rivista Chi.

Nonostante Giulia abbia chiesto a sua madre di non rilasciare dichiarazioni riguardo all’esperienza al Grande Fratello Vip 5, la signora Fariba è stata intervistata proprio da Alfonso Signorini per Chi. In realtà pare che sia stata proprio la donna a dire alla Salemi che non avrebbe rilasciato interviste per non farle arrivare influenze esterne, accettando questa per fiducia. “Mi è piaciuto l’approccio che ha avuto con tutti. Poi è uscito il suo lato fanciullesco, di ragazza bisognosa di affetto, attenzioni e amore. Non siamo robot, siamo una miscela di emozioni“ ha affermato mamma Fariba riguarda alla seconda esperienza della figlia al reality show. E riguardo a Pierpaolo Pretelli? “Non so se possiamo parlare di innamoramento. La vedo felice e spensierata” ha dichiarato.

La mamma di Giulia Salemi parla anche di Pierpaolo Pretelli: ecco cosa ha detto

Nell’intervista, la signora Fariba ha anche parlato di Pierpaolo e dell’avvicinamento prima ad Elisabetta Gregoraci e poi alla sua Giulia. Secondo la mamma della Salemi è normale che un giovane ragazzo possa essere confuso vista l’esperienza molto forte al GF. “La verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti” ha spiegato Fariba. La donna ha anche cercato di difendere la madre di Pretelli in quanto secondo lei non avrebbe detto nulla di male. “Mi dispiaceva per lei, mi ricordava me due anni fa” ha affermato a tal proposito.

Come prenderà Giulia le parole di mamma Fariba, sarà informata del fatto che alla fine, anche lei ha ceduto alle lusinghe di chi le ha chiesto di fare una intervista? La Teherani ha tenuto il punto per oltre due mesi, non lasciandosi andare a dichiarazioni sul percorso di Giulia in casa ma alla fine, ha ceduto!