Maria Teresa Rita confida i motivi del suo crollo: quelle battutacce fatte in passato la fanno star male

Che Maria Teresa Ruta non avesse avuto un crollo legato a una stupida battuta o solo alla situazione che si era creata con Cecilia Capriotti era abbastanza chiaro. La concorrente vive nella casa del Grande Fratello VIP 5 da quattro mesi, e il fatto che non abbia mai avuto un crollo emotivo così importante, è sintomo di quanto sia forte. Ma crollano tutti, anche le rocce più resistenti e Maria Teresa, passate alcune ore da quello sfogo, ha anche cercato di spiegare a Cecilia Capriotti e agli altri, i motivi per i quali alla fine anche lei non ha saputo gestire le sue reazione a ha “sbroccato”, come si suol dire. A scoverchiare il vaso di Pandora, sarebbe stata tra l’altro la battuta di Carlotta, legata al russare che ha revocato, immagini che Maria Teresa ha cercato di dimenticare. Si riferiva chiaramente a tutte le frasi oscene che Filippo Nardi aveva detto sul suo conto mentre stava dormendo con la bocca aperta.

Maria Teresa Ruta parla dello sfogo avuto in piscina con Cecilia

Maria Teresa spiega quindi a Cecilia il perchè di quella reazione:

Sono stata male perchè tu stavi male per la nomination, sono stata male… Poi a tavola si è parlato del russare, questa cosa era già stata detta… con la bocca aperta… Io quando mi sono vista le immagini con la mia bocca aperta, capisci? Io ho dei flash… E’ stato una cosa che mi ha fatto molto male, più quelle immagini che quello che è stato detto, quello che è stato detto mia mamma non l’avrà capito fortunatamente… Mi sono venute nella mente anche battute abbastanza brutte.

Diciamo anche che la reazione di Cecilia è stata davvero esagerata. Non dimentichiamoci che Maria Teresa, a domanda di Signorini, quando era al televoto con Guenda, ha risposto che avrebbe voluto vedere sua figlia fuori, per non turbare gli altri concorrenti. Aveva scelto di “ferire” sua figlia, pur di non colpire gli altri. Più volte Maria Teresa ha dimostrato di essere “diversa” in questo senso, e Cecilia forse avrebbe dovuto comprenderlo.

Come ha fatto notare Tommaso, anche nel day time del GF VIP 5, in onda oggi, Maria Teresa è un po’ la persona sulla quale vengono scaricate da tutti le negatività, come se lei alla fine, potesse sentirsi dire di tutto. Poca sensibilità a volte, tante parole dette senza rifletterci che hanno ferito pian piano, l’animo di Maria Teresa, ormai allo stremo della sopportazione.