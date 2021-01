Ad Amici 20 torna Lorella Cuccarini mentre Anna Pettinelli sta a casa

La puntata di Amici 20 in diretta il 16 gennaio 2021 si è aperta con due novità: il ritorno in studio di Lorella Cuccarini che per fortuna è guarita dal covid 19 e ha potuto rivedere i suoi allievi dal vivo. Ma c’è una nuova assenza, almeno “in presenza”. E’ quella di Anna Pettinelli che è sintonizzata in video, come era successo appunto a Lorella Cuccarini settimana scorsa. Anche l’insegnante di canto ha scoperto di essere positiva al covid 19, cosa recente, visto che fino a qualche giorno fa era in diretta in radio. Anche la Pettinelli quindi si ferma, ma sta bene, almeno a giudicare dai taglienti discorsi fatti anche in questa puntata in diretta del talent di Canale 5.

Tanti i telespettatori che sui social si sono chiesti come mai la Pettinelli fosse in collegamento. Settimana scorsa infatti, tramite le anticipazioni, si era saputo che la Cuccarini avesse il covid 19. Mentre la Pettinelli non ha detto nulla neppure sui social, prima di arrivare in diretta oggi su Canale 5.

Amici 20: Anna Pettinelli in collegamento da casa

L’insegnante è stata protagonista di grandi discussioni con Rudy, non è una novità, in particolare per difendere il suo allievo Evandro. Zerbi l’ha attaccato dicendo che si sente quasi a disagio. La Pettinelli però è convinta che il cantante abbia delle ottime carte da giocare e affronteranno il discorso insieme anche in settimana.

Fabio Traversa sui social ci fa notare che è proprio vero come la tv di Maria de Filippi, grazie all’enorme sforzo fatto, per test, tamponi e tutte le precauzioni del caso, ci faccia anche dimenticare per qualche attimo, che il mondo fuori, è ancora in piena emergenza covid 19.

#Amici20: diretta, #MariaDeFilippi che lancia la pubblicità, televoto, classifica aggiornata in tempo reale, pubblico numeroso e in delirio: siamo tornati indietro di 10 anni… se non ci fosse #AnnaPettinelli (da remoto) a ricordarci che esiste il #Coronavirus — Fabio Traversa (@FabioTraversa) January 16, 2021

Non possiamo che fare un in bocca al lupo anche ad Anna Pettinelli che comunque ci sembra essere in buona forma, nonostante il coronavirus e sperare che anche lei, come Lorella, possa tornare presto nella scuola con gli allievi.