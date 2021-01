Amici 20 anticipazioni: la sfida di Martina e Arianna registrate oggi, l’esito finale

E’ andata in onda in diretta la puntata di Amici 20 di oggi, 16 gennaio 2021 ma, come avrete immaginato, non è terminata con quello che abbiamo visto ! Finita la puntata infatti, la registrazione è proseguita. I ragazzi hanno dovuto quindi affrontare le due sfide previste per questo appuntamento. Le talpe del Vicolo delle news, hanno raccolto le anticipazioni di quello che è successo nello studio di Canale 5 per cui possiamo raccontarvi quello che è accaduto dopo i saluti di Maria de Filippi!

Come saprete, sono due le sfide di questa settimana. La prima ha visto protagonista Arianna che deve ancora scontare la punizione subita prima di Natale, a causa del troppo disordine e della sporcizia in casa. Vedendo il video della sua sfidante, Arianna si era detta sicura della vittoria. In un day time, si era proprio visto come, parlando con sua mamma e sua sorella, avesse la convinzione di poter vincere senza troppo sforzo. Oggi tra l’altro, Arianna ha affrontato la sfida anche in un momento delicato, visto che nella gara degli inediti, era arrivata ultima. La seconda sfida ha visto protagonista Martina. E’ stata la maestra Peparini a mettere in discussione la ballerina, scegliendole una molto simile e lei, persino per taglio di capelli. Martina in settimana non l’aveva presa benissimo, demoralizzandosi anche.

Come sarà finita? Se volete scoprirlo, continuate a leggere le anticipazioni.

Amici 20 anticipazioni: come sono finite le sfide di Martina e di Arianna

Dalle anticipazioni della registrazione di oggi di Amici sappiamo che alla fine, sia Martina che Arianna hanno superato la sfida. La cantante quindi supera la sua terza sfida consecutiva, mentre la ballerina conquista il voto del giudice esterno che alla fine non trova la sfidante altrettanto pronta quanto lei.

Tutto è bene quel che finisce bene quindi! Sia Martina che Arianna restano nella scuola. Qualcuno sarà più felice, vedi Aka7even, qualcun altro di meno…