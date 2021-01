Al GF VIP 5 i vipponi scoprono del prolungamento e reagiscono malissimo. Zelletta: “Io me ne vado”

Probabilmente nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi 18 gennaio 2021, i concorrenti scopriranno, a più di un mese dalla fine, il nome del primo finalista. Una sorta di scelta paracadute, per indorare la piccola se così possiamo dire, dopo che i vipponi, grazie alle urla arrivate dall’esterno, hanno capito che il reality durerà fino al 26 febbraio 2021. E dobbiamo dire che non l’hanno presa affatto bene. I primi a sapere di questa notizia, sono stati Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa. Hanno cercato di non parlarne con nessuno e lo stesso ha fatto Dayane Mello, anche lei mentre era in giardino ha sentito la persona urlare la stessa cosa. Richiamata poi in confessionale, Dayane ha detto a Samantha e a Rosalinda che non avrebbe potuto dire nulla ma che si poteva anche trattare, come le avevano detto in confessionale, di una fake news.

I vipponi non immaginano che fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 sia nato una sorta di movimento, a loro favore. Telespettatori che si battono per un no al prolungamento del reality, tra questi anche Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta.

I vipponi scoprono del prolungamento del GF VIP 5: le reazioni

Ieri sera alla fine, sia Pierpaolo che Maria Teresa, hanno rivelato agli altri quello che è successo nelle ultime ore. La cosa a nostro avviso molto grave è che i ragazzi non siano stati informati del prolungamento, visto che si è arrivati all’ufficialità della cosa, poco dopo Capodanno. In ogni caso i vipponi hanno reagito malissimo. E se Stefania pensa che due settimane in più dentro alla fine non cambieranno la loro vita ( ma lo sta dicendo adesso, con un mese e mezzo ancora davanti) gli altri non l’hanno presa benissimo.

Giulia pensa che non è detto, e dà fiducia agli autori e alla produzione, facendo notare che se così fosse stato, di certo lo avrebbero già detto. Andrea Zenga, nonostante sia entrato in casa da solo un mese, è rimasto sotto choc di fronte alla notizia. Rosalinda ha detto che non ci avrebbe dormito la notte. Ma la reazione certamente più scoppiettante è stata quella di Andrea Zelletta che ha giurato che lui questa volta non resterà. “Spaccatemi la mano, qui ve lo dico ( a mo di giuramneto) “ha detto ai compagni facendo capire che se davvero ci sarà questo prolungamento, lui non resterà. “Prendo a testate la vetrata e vado in ospedale” ha detto Andrea usando anche dei toni esasperati, ma se ne comprendono le ragioni.

Questa sera pare, sarà rivelato il nome di un vippone che arriverà in finale, motivo quindi che potrebbe portarlo ad accettare di continuare. Ma ad averne piene le scatole, sono in tanti, per cui la scelta di un solo finalista, non potrebbe davvero bastare. Qualcuno lascerà? Anche a dicembre si era fatto tanto rumore e alla fine a uscire erano stati solo Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci. Ecco in questa seconda tornata, forse il solo che potrebbe decidere di uscire in anticipo potrebbe essere proprio Andrea Zelletta. Natalia è piena di questo gioco e forse anche la famiglia di Andrea lo rivorrebbe fuori.