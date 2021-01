Al GF VIP 5 il subdolo gioco della data finale: vipponi pensano che ci saranno solo due puntate in più

E’ incredibile che, nonostante tutte le voci provenienti da fuori, i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 continuino a credere ciecamente a quello che viene detto loro. Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 18 gennaio, Alfonso Signorini ha rivelato che l’8 febbraio non ci sarà la finale ma che ci saranno delle nuove puntate e si andrà in onda più a lungo, annunciando anche che si sta per tornare al doppio appuntamento. Dopo averci dormito su, i vipponi, iniziano a fare i conti e pensano a quello che potrebbe succedere. Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, in giardino insieme ad Andrea Zenga e Maria Teresa, cercano di capire quello che accadrà ma sembrano essere convinti che la finale sarà comunque molto vicina. E pensare che a Pierpaolo Pretelli, la vera data, è stata rivelata anche dalla persona che ha urlato fuori dalla casa. Ma a quanto pare l’ex velino non ci ha creduto.

I vipponi non hanno ancora capito qual è la data della finale del GF VIP 5

Zelletta, cercando i fare mente locale con il calendario, si è detto convinto che fatto che ci saranno al massimo un paio di puntate in più ed è convinto quindi che la finale sarà il 12 febbraio o al più tardi la settimana successiva. In giardino ha detto: “Ma vi rendete conto che se si va in onda fino alla fine di febbraio, ci sono 11 puntate da riempire, ma che cosa dobbiamo fare in 11 puntate?“. Ed effettivamente è la domandona che ci poniamo tutti. Tra l’altri i concorrenti pensano che questo prolungamento sia dovuto al successo che hanno fuori. Non sanno che è solo una strategia di Mediaset. Se infatti il Festival di Sanremo fosse andato in onda a febbraio, difficilmente ci sarebbe stato questo prolungamento

E invece per affrontare Il cantante mascherato, Mediaset ha puntato su un usato sicuro, non tenendo in considerazione che la maggior parte delle persone dentro quella casa, sono recluse da 4 mesi.

Come si riempiranno queste 10 puntate, ce lo chiediamo anche noi, con la speranza di non vedere altri osceni siparietti come quello che ha visto ieri Andrea Pucci protagonista ecco…Quello che però si condanna, non è la scelta aziendale di prolungare un gioco ma la subdola tattica di non dire la data della finale. Già perchè se lo riveli magari settimana prossima, tra dieci giorni, tra 2 settimane potrai cavartela con un “ma ormai sei arrivato fin qui, cosa cambiano 10 giorni”. Se invece lo si fosse detto adesso, bhè sarebbe cambiato, visto che manca un mese e mezzo e che il GF VIP 5 finirà il 26 febbraio, lo si sa da dopo Capodanno…