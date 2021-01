La reazione dei vipponi all’ennesimo prolungamento del GF VIP 5: Tommaso vomita, chi lascia il gioco?

Nel corso di un nero pubblicitario, Dayane Mello ha spiegato a Tommaso Zorzi che fuori dalla casa qualcuno aveva gridato che la finale del Grande Fratello VIP 5 sarebbe stata il 26 febbraio 2021. Ascoltando queste parole Zorzi ha fatto capire che se ne sarebbe andato, che non avrebbe continuato. A ruota dietro di lui anche Cecilia ( che però è stata eliminata), Andrea Zelletta e anche altri concorrenti. Alfonso Signorini, nella diretta ha spiegato che non c’è una data precisa. Bah….Considerando che il 26 febbraio è venerdì, non ci sono molti dubbi sul fatto che sarà questa la data ultima, che tra l’altro corrisponde anche alla finalissima del Cantante mascherato.

In ogni caso, le reazioni dei concorrenti, che non hanno ancora ben metabolizzato il tutto, sono state diverse. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ad esempio, avendo sentito la stessa persona gridare, lo avevano capito e non si erano scomposti molto sul fatto che si dovesse proseguire. Giulia tra l’altro ha un mese in meno rispetto ai suoi compagni di viaggio, per cui alla fine, non è stata traumatizzata dalla notizia. Chi invece ha reagito in modo forte è stato Tommaso che ha scaricato la sua ansia vomitando. Poi però ha passato la notte a consolare Stefania Orlando, entrata in crisi per via delle dichiarazioni del suo ex marito ( è stata così scossa da pensare di lasciare la casa ).

Il GF VIP 5 si allunga fino alla fine di febbraio: la reazione dei vipponi

Andrea Zelletta, un paio di giorni fa, dopo aver capito del possibile slittamento della finale, aveva fatto capire che se ne sarebbe andato senza pensarci troppo. Lo farà? Ieri sera ha avuto un momento di sconforto, tanto da esplodere in un pianto liberatorio. Anche Rosalinda è entrata in crisi, non aveva per nulla preso in considerazione il fatto che si andasse avanti per un altro mese e mezzo, altro che dirittura d’arrivo…Meno colpite della notizia la Ruta e Samantha de Grenet. Impassibile Carlotta, che del resto è stata già miracolata nel televoto ieri, dovrebbe solo ringraziare visto che in casa è praticamente un fantasma e non ha mai creato una dinamica di nessun genere, se non dire alla Ruta con modi molto garbati, che russa.

Pierpaolo disteso sul divano stremato, Tommaso in preda a una crisi nero con MTR che se la rideva, Croccantino in lacrime, direi che questa pagliacciata poteva essere evitata, giocare con la salute mentale delle persone solo per qualche soldo in più anche no #tzvip pic.twitter.com/jmEnzomRmU — Parliamo di te✨ (@Marinahttp_) January 19, 2021

I ragazzi hanno avuto adesso una nottata per comprendere quello che succederà e forse nelle prossime ore potrebbero valutare di prendere una qualche decisione. I telespettatori sono tutti dalla parte dei concorrenti, e ricordano da giorni ormai, che sono persone, non cavie da laboratorio.