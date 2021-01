Pierpaolo si sente tradito dalla famiglia e da suo fratello: “Se aveva bisogno di soldi, glieli potevo dare io”

A Giulio Pretelli nella casa del Grande Fratello VIP 5 abbiamo sentito dire una marea di cose che davvero ci lasciano perplessi: i giornalisti che cambiano le cose, tu dici a e loro capiscono b ( senza contare che ormai tutto viene registrato per cui è davvero impossibile cambiare di sana pianta un discorso). Che suo fratello aveva chiesto solo ai suoi genitori di non andare in tv, anche per questo mamma Margherita domenica sera, e non un mese fa, era in diretta da Barbara d’Urso, in studio a Milano ( lo facciamo notare perchè in questo periodo muoversi non è poi così semplice e ci si pensa anche due volte prima di farlo). Ecco forse prima di accettare di andare in tv per un nuovo confronto, bisognerebbe pensare alle cose dette e magari solo chiedere scusa per la serie di figuracce inanellate una dietro l’altra. Pierpaolo Pretelli che sa bene come funziona questo mondo, aveva chiesto ai suoi di non andare in tv a parlare di lui, della sua vita privata e invece, tac, eccoli dall’inizio, suo fratello in particolare, in ogni salotto di Canale 5.

Non che ci sia nulla di male ma poi ci vuole coerenza perchè se dici una cosa, non te a puoi rimangiare. Continuando tra l’altro a dire non sai cosa succede fuori. Fuori succede che ci si beccano gli insulti quando ci si espone. Ecco non si giustificano mai, perchè l’odio sui social, soprattutto se arriva per un gioco, è ancor più ingiustificato del solito. Ma se ci si espone, poi è chiaro che si possa scatenare un inferno.

Pierpaolo è rimasto molto scosso da questo ennesimo faccia a faccia. Aveva chiesto di smetterla e di interviste invece ne escono ancora. Tra l’altro apriamo una parentesi solo per dire che Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha già detto di avere tutta l’intervista a Giulio Pretelli registrata, anche per smetterla di giustificarsi sempre, ecco…

In ogni caso chi soffre certamente più di tutti è Pierpaolo, che continua a ricevere questo genere di attacchi e legge nelle interviste cose assurde, che lo riguardano in prima persona ( come ad esempio i consigli del fratello che dice che fuori dovrà chiarire con Ariadna, saranno anche affari suoi quello che vorrà fare, per dire).

Lo sfogo di Pierpaolo Pretelli nella notte: “Mio fratello ha mentito”

A confermare tra l’altro che Giulio non la stia raccontando giusta, ci ha pensato suo fratello che parlando con Andrea, ha raccontato:

Mio fratello ha mentito, non è vero che ho detto solo ai miei genitori di non intervenire. L’ho detto anche a lui. Ma poi ha detto che l’intervista che hanno fatto vedere era di un mese fa…

Le parole di Pierpaolo che ha proseguito:

Ragazzi è la mia unica opportunità, sapete la mia situazione. La mia famiglia è tutto, ma avevo chiesto loro di stare lontani. Ci tenevo a fare questa cosa bene. Mio fratello mi ha visto piangere dalla stanchezza del lavoro, ne ho fatti diversi insieme. Se aveva bisogno di soldi lui glieli avrei dati io dopo il GF Vip, ma le ospitate no, non doveva farle. Capisco che è una sorta di lavoro. Lui lavora per 1.000€ al mese e queste apparizioni gli permettono di avere dei soldini in più, ma ripeto che preferisco darglieli io. Spero che adesso si fermi e non vada più. Mi auguro che abbia capito tutto

Il nocciolo della questione è chiaro. Pierpaolo temeva che i suoi non avrebbero saputo gestire il peso di quello che ruota intorno a un reality. E ha chiesto loro di non intervenire. Ed è questo il punto, non il fatto che si parli, ma quello che si dice.