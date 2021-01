Guenda Goria e Filippo Nardi a braccetto a Milano: ha tradito mamma Ruta? (Foto)

Dopo tutti i pettegolezzi sulla presunta relazione tra Guenda Goria e Filippo Nardi arrivano le foto, le pubblica la rivista Chi, sono le immagini del loro incontro a Milano. Guenda Goria ha detto la verità quando ha smentito la liaison con Nardi o ha tradito sua madre, la dolce Maria Teresa Ruta che nella casa del GF Vip continua a mostrare il cedimento dell’ultimo periodo? Le foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini sono abbastanza chiare, è vero che Nardi e la Goria passeggiano a braccetto per le strade di Milano, così come è vero che non hanno la mascherina, ma sembra che lei abbia detto la verità. C’è anche un bacio tra i due ma è un semplice saluto sulla guancia. Inoltre, un sorriso, nessun litigio, i due sembrano avere chiarito dopo le varie telefonate in cui Filippo Nardi si è scusato per come si è comportato con la Ruta.

GUENDA GORIA E FILIPPO NARDI STANNO INSIEME?

Quindi il mistero è risolto, se qualcuno pensava che la loro passeggiata potesse mostrare una verità diversa da quella raccontata ci sembra davvero che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip siano anche meno che amici.