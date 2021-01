Rosalinda in crisi: non esiste più un noi, tutti i dubbi su Giuliano

Da oltre due mesi Rosalinda si fa delle domande sulla sua storia d’amore con Giuliano. Vivere per 4 mesi nella casa del Grande Fratello VIP 5 è una impresa non di poco conto. Presto tra l’altro i mesi saranno 5…E dopo aver in qualche modo, messo in stand by la relazione nel periodo natalizio, felice anche per i regali ricevuti da parte di Giuliano, quando lo ha rivisto in video, probabilmente non ha provato le emozioni che si augurava. A casa è arrivata solo grande freddezza e poco amore, ma questa potrebbe essere solo una impressione da spettatore. Ieri però Rosalinda, parlando del suo rapporto con Giuliano si è sfogata, facendo capire alle persone che le sono vicine, che non sente questa grande mancanza e che anzi, sta quasi iniziando a pensare a una vita da sola, come se quel noi che si erano costruiti per anni, adesso non esistesse. Certo, Rosalinda solo una volta fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 si renderà davvero conto di quello che vuole. Ma è anche vero che se non sente la mancanza del suo fidanzato, forse qualcosa si è rotto.

Crisi per Rosalinda che ripensa a Giuliano ma non in modo positivo

Le parole di Rosalinda:

Io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Io so quanto valgo. […] Se mi manca? Sì, ma sono stanca. Non sento un noi. Non lo voglio ferire con queste parole, perché so bene che sono forti. Lui vuole rimanere nella mia vita, ma alle sue condizioni, è così ragazzi. […] Sento che non c’è un noi, non c’è un progetto di vita.

La Salemi ha provato a spiegarle quello che pensa di questa vicenda ( c’è da dire che il parere degli inquilini in casa su Giuliano è cambiato moltissimo, ricorderete come era stato osannato le prime settimane…ora invece…).

L’influencer si è detta pronta ad aiutare Rosalinda una volta finito il gioco, anche dandole una mano per la sua nuova vita a Milano:

Lui potrebbe non essere l’uomo della tua vita. Secondo me non sei più disposta ad accettare tutto. Fuori non è detto che tu voglia andare avanti. La vita è breve e i nostri anni sono preziosi. Se tu li dedichi a una persona che non fa per te, è una privazione. Uno deve stare bene, se uno deve stare male per avere un partner è meglio finirla. Questi sono anni che non tornano mai più. Devi capire se lo ami e ne vale la pena o meno. Qualsiasi cosa dovrai affrontare fuori io sarò al tuo fianco. Ci sono io Rosalinda, ti ospito, potrai dormire da me quando vorrai

Cosa succederà adesso? Giuliano deciderà di aspettare la fine del Grande Fratello VIP 5 oppure chiederà di avere un confronto con la sua fidanzata per chiarirsi?