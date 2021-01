Amici 20 anticipazioni 23 gennaio: la sfida di Rosa e la gara per l’inedito meno amato

E’ stata registrata ieri la puntata di Amici 20 che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5. Se siete quindi curiosi di sapere prima, cosa succederà nello speciale di oggi, 23 gennaio 2021, potrete leggere le anticipazioni ! Come saprete tra le tante cose che accadranno oggi ci sarò anche la sfida di Rosa. Questa settimana è stata la maestra Veronica Peparini a chiedere a Rosa di mettersi in gioco, dopo aver trovato uno sfidante perfetto per una sfida. La ballerina ha accettato di buon grado questa sfida, rendendosi conto di poter superare la prova impegnandosi nelle prove. Non solo, Rudy ha voluto che i cantanti meno votati per i loro inediti, facessero nuovamente una sfida, scegliendo anche un brano da cantare. E così Leonardo, Arianna ed Evandro hanno affrontato un televoto ( il pubblico ha votato nella puntata del day time di giovedì). Come sarà andata questa sfida e quali saranno state le conseguenze?

Se volete saperlo, continuate a leggere le anticipazioni.

Amici 20 news e anticipazioni: la puntata del 23 gennaio 2021

Iniziamo quindi con le anticipazioni sulla sfida di Rosa. La ragazza vedendo il video del suo sfidante questa settimana, aveva capito che ce l’avrebbe potuta fare. E infatti alla fine indossa di nuovo la maglia e resta nella scuola.

Per quanto riguarda invece la sfida dei cantanti, ricordiamo che Leonardo ed Evandro hanno deciso di cantare un loro inedito mentre Arianna, non sentendosi ancora a proprio agio con la sua nuova canzone, ha scelto una cover. A quanto pare però la sua scelta non è stata apprezzata dal pubblico: il più votato infatti è stato Leonardo, al secondo posto Evandro, terza Arianna. Zerbi ha quindi spiegato che se gli alunni in discussione fossero stati i suoi, non avrebbe avuto dubbi nel mandare Arianna a casa. Ma visto che a decidere deve essere Arisa, alla fine non succede praticamente niente. Evandro resta comunque sotto osservazione: se dovesse sbagliare anche la prossima settimana, rischierebbe di andare a casa.

In questa puntata, tra le altre cose, vedremo anche la coreografia che Samuele ha fatto insieme a Giulia. La ballerina ha confidato al suo compagno tutte le sofferenze causate dal bullismo subito quando faceva le scuole medie e insieme hanno cercato di rendere in danza, quelle emozioni.

Ospite della puntata di oggi di Amici 20, Michele Bravi che canterà il suo nuovo singolo per la prima volta in tv.