“Adesso inizio a fare la malata mentale” l’orrenda frase di Dayane Mello contro Tommaso Zorzi (VIDEO)

A quanto pare la festa del sabato sera non è finita nel migliore dei modi nella casa del Grande Fratello VIP 5. Dopo una abbondante cena e la sfilata all’insegna delle creazioni degli abiti disegnati e realizzati dai vipponi, è successo qualcosa di inaspettato. Dayane Mello ha avuto un duro sfogo mentre stava sistemando i piatti insieme a Samantha de Grenet e Carlotta dell’Isola; alle due concorrenti Dayane ha cercato di spiegare quale fosse il suo malessere. Dal video che circola sui social, si può ben capire che Dayane ha pensato che in qualche modo il Grande Fratello VIP cerci di assecondare troppo Zorzi e questo, secondo la modella, dipenderebbe dai suoi problemi di ansia. Ne è nato un discorso surreale dal quale sono uscite delle pessime frasi che in poche ore, hanno fatto il giro dei social.

Le pessime frasi di Dayane Mello sulla malattia mentale

Secondo la Mello, ancora una volta la serata sarebbe stata all’insegna di Tommaso Zorzi, con musica italiana degli anni passati, che poteva piacere solo a lui. Oltre alla sfilata, di cui Zorzi è stato protagonista commentando ma non mettendosi in gioco come hanno fatto gli altri, disegnando i loro abiti.

La modella ha sbottato con queste parole:

Non me ne frega un cazz*. Ora mi ribello, inizio a fare la malata mentale anche io, così vedono… Sono incazzata! C’è una festa, mettono la musica che vogliono per fare felici gli altri e se ne fott*no di noi. Solo perché è Tommaso Zorzi che ha l’ansia ed ha i suoi problemi mentali e noi siamo qui come dei rincoglion*ti e non mi va bene. E’ una festa, un sabato… doveva essere festa, musica per tutti. Allora uno si sente male e gli altri? Sti cazz*, perché? Perché è Tommaso Zorzi.

Chiaramente sui social ancora una volta è scoppiata la polemica. Le fazioni si dividono e c’è chi prende le difese di Dayane ma questa volta, sono moltissime le persone a far notare che le frasi della Mello vanno ben oltre il gioco. Si parla di malattia mentale, di disturbi seri, di cose che riguardano tutti e non si possono dire certe frasi con quella leggerezza.

Per chi non lo avesse visto, questo è il video Dayane non ha insultato soltanto Tommaso, ma tutti coloro che soffrono d’ansia e sentire queste frasi in un programma nazionale e non dare provvedimenti ci fa capire la loro serietà.#tzvip

