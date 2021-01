Abraham Garcia l’ex di Giulia Salemi è ancora innamorato di lei o cerca solo visibilità?

Sta facendo molto discutere l’ultima intervista pubblicata da Novella 2000 che ha raggiunto in Spagna l’ex fidanzato di Giulia Salemi, Abraham Garcia. Nella casa del Grande Fratello VIP 5, la bella influencer piacentina non parla molto delle sue storie passate anche se ha sempre detto di non esser mai stata fortunata con gli uomini. A quanto pare però ha lasciato il segno, almeno nel cuore di Abraham che nell’intervista rilasciata per Novella, si è detto persino pronto a tornare in Italia per dimostrare a Giulia di essere ancora innamorato di lei.

E qui sorge un dubbio più che lecito: si tratta davvero di un sentimento oppure l’influencer, ben sapendo di quello che significherebbe se avesse un posto in casa, anche solo per una sorpresa, ha giocato la sua carta vincente? Si è accorto solo adesso di essere ancora innamorato di Giulia? Questa mossa puzza di ricerca di visibilità…

L’intervista di Abraham Garcia su Novella 2000: amo ancora Giulia

Il giovane influencer ricorda il suo incontro con Giulia Salemi:

A dire il vero avevo conosciuto Giulia anni prima quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante, nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo Giulia. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci. Più che relazione, la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, ma vi assicuro che l’attrazione era fortissima. Mi ha fatto attendere. Ci siamo baciati dopo un bel po’ di tempo.

Abraham vuole anche precisare che il famoso video di cui tanto si è parlato, circolato in rete un mesetto fa, non è una finzione televisiva. Lui e Giulia avevano una frequentazione in corso. E spiega:

Due anni dopo il mio incontro con Giulia, quando stavo partecipando alla seconda edizione di Super Shore. La produzione decise di farmi una sorpresa e la introdusse nella trasmissione. Non potete immaginare la mia gioia in quel momento. Avendo una relazione già da tempo, appena ci siamo visti ci siamo baciati con affetto. Non so perché stanno dicendo che sia una finzione, quel video è pura realtà

Garcia ha spiegato che è sempre stato interessato a Giulia e che tra di loro le cose non sono andate bene probabilmente per via della distanza ma che ancora oggi si sente persino geloso di lei:

Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. – Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me

Il Grande Fratello VIP 5 farà consegnare questo messaggio a Giulia oppure Garcia sbarcherà in altri salotti televisivi? Vedremo.