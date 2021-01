Walter Zenga e Alda D’Eusanio al GF VIP 5 per battere Il Cantante mascherato: basterà?

I vipponi nella casa fino a qualche giorno fa erano molto preoccupati perchè non sapevamo, come gli autori del reality, avrebbero avuto modo di riempire le oltre dieci puntate rimaste da mandare in onda; ma gli autori del Grande Fratello VIP 5 hanno anche altre carte da giocarsi, i concorrenti non se lo aspettano ma presto, molto presto, succederanno anche altre cose. Nella puntata del GF VIP 5 in onda il 29 gennaio 2021 infatti, succederanno alcune cose che i concorrenti non si aspettano affatto. Ad esempio entrerà Alda d’Eusanio. Abbiamo capito che sarà in veste di nuova concorrente, e la cosa è parecchio bizzarra, considerato che gli altri sono in casa da 4 mesi e lei sarà bella fresca pronta a creare dinamiche varie ed eventuali ( e ben studiate di certo da chi ha capito come alimentare la pianta che sta morendo e seccando). Fino a questo momento i nuovi ingressi in casa non sono stati affatto vincenti: da Paolo Brosio a Stefano Bettarini passando per Filippo Nardi, chi è entrato dopo nella casa del GF VIP 5 si è portato dietro una sorta di maledizione non di poco conto. Tra l’altro Alda d’Eusanio prometteva grandi cose anche nei panni di opinionista dell’Isola dei famosi, dove invece ha fatto un clamoroso flop…Per dire…

Al GF VIP 5 le sorprese per i vipponi: arrivano Zenga e d’Eusanio

Ma torniamo alla puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 29 gennaio. Domani tra le altre cose, vedremo anche il faccia a faccia tra Walter Zenga e suo figlio Andrea. Ora è chiaro che tutto questo ha un senso per chi ha stabilito che l’incontro si dovesse fare, che Andrea sapeva che tutto questo poteva succedere accettando di partecipare di andare in tv, ma è davvero il caso, di spiattellare davanti a tutti sentimenti così delicati? Da quello che sta succedendo fuori, si è capito che Andrea è stato protetto da sua madre e da suo fratello e che molte cose non le ha mai dette nel rispetto di suo padre. Zenga avrà chiaramente la sua versione dei fatti, ma a questo punto, non sarebbe stato meglio accettare una intervista e raccontare i suoi affari senza mettere in difficoltà suo figlio?

Ecco ci auguriamo, a questo punto, che tra i due ci sia un incontro, e non uno scontro e che i toni siano quelli di due persone che vogliono chiarirsi e confrontarsi, in questo senso, il faccia a faccia, avrebbe anche senso.

Visto lo stato mentale in cui si trovano i concorrenti, pensiamo alla reazione di Stefania per le parole del suo ex marito Andrea Roncato, metterli di fronte a situazioni imbarazzanti e difficili da gestire, non è forse la cosa migliore da fare.

Il GF VIP 5 batterà Il Cantante mascherato?

Venerdì sera tra l’altro prima sfida tra il programma di Milly Carlucci e il GF VIP alla sua puntata 35. E grande attesa quindi per capire come andrà a finire il confronto. Mediaset vincerà la sua scommessa a costo zero, come direbbe la d’Urso, poca spesa massima resa, incassando ascolti accettabili o sarà messo ko dal programma di Rai 1?