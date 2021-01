Amici 20, Martina discute anche con Alessandro: troppi capricci?

E’ stata una delle protagoniste del day time di questa settimana la ballerina di Amici 20 Martina. Per la sua storia d’amore con Aka7even, per la crisi avuta dopo la decisione di Lorella Cuccarini di farla ballare e cantare live e oggi, nella puntata del 29 gennaio 2021, a causa di una discussione con Alessandro. Tutto è iniziato durante una sessione di prove in sala danza. La maestra Lorella Cuccarini ha affidato a Martina e ad Alessandro una coreografia ispirata a balli proibiti, con la quale oltre che vedere i passi, vuole anche vedere la sintonia tra i due. I ballerini devono mostrarsi molto affiatati e fingere anche passionalità con il balletto che è stato loro affidato. Ma in sala le cose non sono andate nel migliore dei modi e Alessandro chiede a Martina di trovare un punto di incontro perchè devono fare bene questa cosa e lui vuole metterci tutto l’impegno per portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. Martina gli spiega che è un problema suo, che non riesce a ballare in coppia e che con Tommaso ha trovato la quadra solo dopo oltre un mese di lavoro.

Alessandro però non ci sta perchè se ha al suo fianco una ballerina che non trasmette la giusta energia, non riesce a rendere bene in sala prove e poi chiaramente neppure nel momento dell’esecuzione. Chiede quindi a Martina di confrontarsi, di parlare, di provare magari anche a casa da soli per superare tutto. La ballerina però reagisce in malo modo, alza persino la voce. Ma Alessandro non cede di una virgola e non si intimorisce, i toni di Martina non lo preoccupano perchè sa di essere nel giusto, dalla parte di chi vuole lavorare e si impegna. Anche i compagni in casetta invitano Martina a capire che Alessandro ha ragione e che deve cambiare atteggiamento.

Ad Amici 20 Martina ancora protagonista: troppo capricciosa?

La ballerina prova ad avere quindi un faccia a faccia pacifico ma non ne ricava nulla. E così anche sui social si commenta l’atteggiamento della ballerina che finisce nel mirino dei telespettatori, etichettata come una capricciosa. Lo stesso Alessandro ha fatto notare che Martina è molto immatura nei suoi atteggiamenti e del resto la ballerina è giovanissima, pecca probabilmente di superficialità e anche di immaturità come faceva notare il suo compagno di scuola..