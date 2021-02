Pierpaolo e Giulia si dichiarano amore reciproco: la rivelazione in diretta al GF Vip 5

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano ad essere due grandi protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, a maggior ragione da quando sono diventati una coppia. Durante la puntata andata in onda lunedì 1 febbraio, Alfonso Signorini ha affrontato la coppia dopo che Pierpaolo ha rivisto Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione Pretelli aveva degli occhi speciali, o almeno così ha detto il conduttore che ne sottolineava quel particolare luccichio visto solo quando vede Eli…Per non farci mancare nulla quindi, nella diretta di ieri, il conduttore del GF VIP 5 ha deciso di far vedere un video, ben ritagliato, anche alla Salemi che certamente non è stata felice nel notarlo. Senz’altro però tra i due c’è qualcosa e sono stati proprio loro a confessarlo in diretta. Giulia ha ricevuto una bellissima sorpresa: sua madre. Prima di incontrare la signora Fariba ha detto qualcosa di importante sul rapporto con Pierpaolo e le sue parole non lasciano dubbi.

GF Vip 5, Giulia Salemi su Pierpaolo: “Mi sto innamorando”. Mamma Fariba dice la sua

“Mi sto innamorando, spesso siamo sereni, ma raramente siamo felici, grazie a lui anche qua dentro tutto ha un risvolto nuovo e positivo” ha affermato Giulia Salemi nella casa più spiata d’Italia. Quel ‘mi sto innamorando’ non è certo passato inosservato e conferma un sentimento in crescendo che la influencer sembrava già sentire da un po’ di tempo. L’incontro con mamma Fariba non lo ha avito solo Giulia ma anche Pierpaolo. “All’inizio non mi piacevi, poi piano, piano hai aperto il lucchetto del mio cuore, sai la luce che vedeva Signorini? Quel riflesso dei fari che vedeva come brillio nei tuoi occhi? Ecco, io lo vedo quando guardi Giulia” ha spiegato la donna a Pretelli.

Pierpaolo Pretelli ricambia il sentimento di Giulia Salemi e lo confessa alla suocera

Dopo le parole della mamma di Giulia Salemi, Pierpaolo ha voluto esordire la conoscenza con la suocera confermando i sentimenti che sta iniziando a sentire la concorrente del GF. “Signora, anche io mi sto innamorando di sua figlia” ha detto Pretelli a questo proposito alla signora Fariba. Una presentazione che sicuramente può far solo bene agli occhi di una mamma. L’ex velino avrà dimenticato ufficialmente Elisabetta Gregoraci? La showgirl intanto sembra piuttosto stufa di essere immischiata nella storia dei Prelemi, pensiero condiviso dai fan del reality che commentano sui social network.