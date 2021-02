Giulia Salemi in crisi dopo le discussioni con Tommaso e Dayane, in lacrime: “Sono stanca”

La casa del Grande Fratello Vip 5 è un covo di emozioni. In queste ultime ore, Giulia Salemi si è lasciata andare ad uno sfogo ed è scoppiata in lacrime al fianco di Pierpaolo Pretelli. Tutto è dovuto ai recenti battibecchi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Pierpaolo ha cercato di rincuorare la sua fidanzata in un momento di crisi con parole e gesti affettuosi nella lavatrice della casa più spiata d’Italia. Pretelli ha chiesto alla Salemi se c’è stato qualcosa in particolare ad aver causato le sue lacrime e lei ha spiegato che è tutta colpa di un insieme di cose. La giornata post diretta è sempre complicata. Non a caso nel corso della mattinata di ieri, anche Pierpaolo era stato protagonista di un momento di sconforto; i fan del GF VIP lo avevano visto piangere da solo in giardino.

In serata è stata anche la volta di Giulia, stanca. La Salemi pensava di godersi l’ultimo mese in casa, in una atmosfera maggiormente rilassata. E invece si continua a discutere per tutto…

GF Vip 5, Giulia Salemi in lacrime: “Troppa cattiveria, voglio essere lasciata in pace”

“In queste ultime settimane… Il fatto che non me le fanno vivere in tranquillità” ha spiegato Giulia a Pierpaolo. “Quello che è successo ieri ce l’ho qua. Non ho replicato perché mi hai detto di non farlo. Troppa cattiveria“ ha affermato la influencer. Nel suo discorso Giulia si riferisce sicuramente a Tommaso e Dayane. Con i due concorrenti, infatti, non scorre buon sangue ormai da parecchi giorni, soprattutto con l’amico Zorzi con cui ha avuto una litigata molto accesa. Dopo la famosa nomination, la situazione si è replicata anche dopo l’ultima puntata. “Troppa cattiveria” ha ribadito Giulia a Pretelli parlando di insensibilità. “Inizio a sentirlo come un accanimento. Voglio solo essere lasciata in pace. Io non sto replicando, non sto dicendo nulla già da una settimana” ha affermato ancora Giulia al fianco del fidanzato.

GF Vip 5, crisi Giulia Salemi: si sfoga con Pierpaolo Pretelli e si dice stanca

La Salemi pensa che lo scopo unico sia quello di ferirla. “Mollatemi. Non giudico loro, mi faccio i cavoli miei, questa settimana non dico più nulla. Pure il difendersi qua è un crimine. Pure se ti difendi e dici la tua opinione, devi stare muto e prenderti giudizi, chi lo fa in maniera ironica e chi per davvero“ ha spiegato. Giulia si è detta stanca ma non vuole farsi vedere in quello stato dai compagni e non vuole pesare nulla su Pierpaolo che in questi giorni ha già avuto un crollo emotivo perché sente la mancanza del figlio.

A questo punto Giulia riuscirà a chiarire con Tommaso e Dayane o deciderà di voltare definitivamente pagina su questa storia?