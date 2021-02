L’ultimo post di Lucas per Dayane: “Mi manchi” poi il drammatico incidente

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 si stanno vivendo momenti di grande turbamento. I ragazzi cercano di capire come stare vicino a Dayane Mello che in questo momento è in camera da letto, coccolata da Rosalinda che le è stata praticamente appiccicata tutto il giorno, dopo che la brasiliana ha ricevuto la drammatica notizia della morte di suo fratello Lucas. “Avrebbe fatto 27 anni a marzo, era speciale, ero legatissima a lui” ha detto Dayane Mello questo pomeriggio mentre in giardino veniva coccolata da tutti gli altri concorrenti. Poche ore prima di sapere che Lucas era tragicamente morto, Dayane aveva raccontato ai suoi amici in casa che lo aveva sognato. Non avrebbe mai potuto immaginare che anche Lucas, prima del maledetto incidente stradale nel quale ha perso la vita, le aveva dedicato un messaggio sui social. “Mi manchi” aveva scritto in una foto che lo ritraeva insieme a sua sorella, qualche anno fa. Dayane ai concorrenti del GF VIP 5 ha spiegato che non vedeva Lucas da un po’ di tempo ma che si erano sentiti prima che lei entrasse in casa.

Dayane Mello resta nella casa del Grande Fratello VIP 5

Come vi abbiamo già detto, almeno per il momento, Dayane ha deciso di restare nella casa del GF VIP 5. Anche se uscisse, non avrebbe modo di andare in Brasile per un ultimo saluto a suo fratello e in Italia non c’è nessuno che fa parte della sua famiglia.

Nella casa si sono stretti tutti intorno a Dayane. Anche Giulia parlando con Maria Teresa ha giustamente ricordato: "Questa è vita vera, e di fronte alla vita vera si dimentica il resto, non è un gioco". Lei e Rosalinda come tutti gli altri concorrenti, cercano di stare vicini a Dayane ma non è facile andare avanti in questa situazione.



Non a caso sui social si chiede anche la chiusura del reality perchè continuare in questo clima, è davvero surreale.

Ancora una volta ci uniamo al dolore della famiglia di Dayane per questo terribile lutto.