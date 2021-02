Amici 20, torna il sereno tra Aka7even e Martina ma le critiche non mancano

Il pubblico di Amici 20 quest’anno sembra essere più suscettibile del solito e negli ultimi giorni, in molti hanno fatto notare che nel programma si dà troppo spazio alle questioni di cuore e poco a quelle della scuola. In particolare circola un certo malumore in merito alla storia tra Aka7even e Martina anche per quello che succede tra di loro. Li avevamo lasciati separati, con Martina interessata a un altro, e con una storia al capolinea. Oggi li ritroviamo di nuovo vicini, a baciarsi e farsi e coccole sul divano. Una situazione che destabilizza parecchio anche il pubblico a casa che non riesce a capacitarsi. Infatti, come si è visto nel day time di oggi 5 febbraio 2021, in un primo momento Martina si è riavvicinata a Raffaele, cercando di capire se avesse fatto chiarezza nel suo cuore, e avesse capito se prova un interesse per lei. Poche ore dopo, almeno stando alla sequenza del day time, la ritroviamo invece sul divano insieme ad Aka7even. Il cantante, viene definito da tutti i suoi compagni della casa, il sottone più sottone del mondo. Tutti i suoi amici gli hanno fatto notare che per certi versi Martina sa che quando andrà a bussare alla sua porta lo troverà sempre, visto che è innamorato perso, e questo permette alla ballerina di fare il buono e cattivo tempo nella relazione…

Amici 20 news: tra Aka e Martina torna il sereno?

Il pubblico di Amici 20 ha bocciato in pieno l’atteggiamento di Martina e anche quello di Aka7ven che tra l’altro se l’è presa con Raffaele che invece gli aveva semplicemente riportato quello che stava succedendo con la ballerina.

A distanza di qualche giorno però, a quanto pare Martina ha capito di essere legata al cantante napoletano. Sarà la scelta definitiva? Vedremo!

Nel frattempo possiamo dirvi che è in corso la registrazione della puntata speciale di Amici 20 in onda il 6 febbraio 2020 per cui più tardi, arriveranno per voi tutte le anticipazioni.