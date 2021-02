Gli indizi di Milly Carlucci sul Cantante Mascherato, Antonella Clerici punta su Orsetto

Stasera c’è il secondo appuntamento con Il Cantante Mascherato e Milly Carlucci è in collegamento con Antonella Clerici (foto). Per E’ Sempre mezzogiorno qualche indizio per riconoscere le identità che si nascondono dietro alcune maschere. Milly Carlucci indica prima i sospetti di molti sul Lupo e sul Pappagallo e poi dà qualche suggerimento. “Lupo potrebbe essere Gigi D’Alessio, Pappagallo dicono possa essere Alessandro Gassmann” immaginiamo quindi che nessuno dei due sia tra i protagonisti del Cantante Mascherato. Per Antonella Clerici, e non solo per lei, questa edizione è ben più difficile della prima, alcune maschere restano un totale mistero. La Clerici ha un preferito, è l’Orsetto, perché tenero ma anche perché pensa di avere individuato chi si è mascherato. Per lei è Paolo Belli. Ha ragione Antonella Clerici?

STASERA IL CANTANTE MASCHERATO SVELA COSA E’ ACCADUTO A I RICCHI E POVERI

In realtà lo abbiamo già visto. In quattro nel Baby Alieno hanno sofferto molto e alla fine non hanno retto. I Ricchi e Poveri sono fuori gara ma stasera Milly Carlucci inizierà con loro la seconda puntata.

“Un esperimento mai fatto, 4 persone in una maschera ma la base è di 1.20 di diametro e con il caldo loro si sono agitati e non respiravano più”. Stavamo per perdere i ricchi e poveri? “Non respiravano, avevano l’affanno”. Però Baby Alieno torna con una nuova anima e ci sarà lo spareggio con Pecorella. “Ci saranno dentro I cugini di Campagna?” chiede Lorenzo Biagiarelli.