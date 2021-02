Per l’Isola dei famosi 2021 due super donne come opinioniste: delusi i Zorzando

Manca un mese circa alla partenza dell‘Isola dei famosi 2021 che, come avevamo ipotizzato, non debutterà l’8 marzo, giorno in cui andrà in onda l’ultimo episodio della saga de Il commissario Montalbano. L’11 marzo dovrebbe invece essere la data di partenza per il reality di Canale 5 che vedrà Ilary Blasi al timone di una scoppiettante edizione. Si va in Honduras, questo è certo. Meno certo è il cast, anche se i nomi circolati nelle ultime ore sono tantissimi. Oggi però ci concentriamo sulla scelta dei due opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi in questa avventura. E’ Giornalettismo a fare due nomi molto importanti, grazie al giornalista Gabriele Parpiglia, sempre molto informato. E questa indiscrezione non piacerà di certo ai fan dei Zorzando, che avevano immaginato di vedere Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al fianco di Ilary in questa edizione dell’Isola dei famosi. Sembra che questa ipotesi al momento non trovi nessuna conferma, visto che i nomi fatti, sono quelli di due donne che non hanno nulla a che fare con il Grande Fratello VIP 5.

Isola dei famosi 2021 anticipazioni: edizione tutta al femminile

Quella in onda a marzo 2021 potrebbe essere una edizione tutta al femminile del reality. Infatti al fianco di Ilary Blasi, secondo quanto si lege su Giornalettismo, dovrebbero esserci Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Due nomi molto originali, che potrebbero dare anche un contributo molto forte, televisivamente parlando, unendo due generazioni molto diverse tra loro.

Dicevamo una edizione tutta al femminile perchè, in Honduras, stando a quello che ha scritto invece Blogo, dovrebbe sbarcare Elenoire Casalegno, nelle vesti di inviata.

Al momento tutte queste notizie non sono confermate in modo ufficiale da Mediaset ma manca poco e visto che di certo si andrà in Honduras con delle tempistiche diverse dal solito, a causa del covid 19, immaginiamo che presto, anche in modo ufficiale, arriveranno maggiori conferme, o magari delle smentite.

A proposito del cast, ecco invece le ultime news con i nomi dei possibili concorrenti.