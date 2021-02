La mamma di Stefano Sala in casa per abbracciare Dayane Mello: “Non sei sola”

Un altro momento molto toccante nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 5 febbraio 2021, ha visto Dayane Mello e la madre del suo ex compagno Stefano Sala, protagoniste. Le due, hanno un legame molto forte. Sono i nonni della piccola Sofia a prendersi cura della bambina mentre Dayane viaggia in giro per il mondo per lavoro. E da quando si sono conosciute, come hanno raccontato entrambe, tra loro è nato un legame fortissimo, anche se non sono mancati i momenti difficili perchè stare vicino a Dayane, non è facile. Ma Simona ha deciso di andare a dare un fortissimo abbraccio alla Mello, per farle capire che non è da sola e anche fuori dalla casa ha la sua famiglia pronta a starle vicino e a sostenerla.

L’incontro tra Dayane Mello e Simona nella casa del GF VIP 5

La signora Perini ha ricordato a Dayane che tutti sono al suo fianco, che Stefano Sala è in perenne contatto con il suo papà in Brasile e che anche la piccola Sofia ha sentito il nonno per dargli un sorriso in questo momento così complicato e duro da superare, dopo la tragica morte di Lucas.

Le parole di Simona:

Siamo tutti in contatto con tuo papà, siamo tutti stretti vicino a te. Ho perso anche io un fratello e so che cosa vuol dire. Ricordati sempre che devi essere forte. Sai quanto ti vogliamo bene? Siamo tutti con te. Non sei sola, sciocca. Io di nascosto ti guardo. Anche alla Bubi ogni tanto la faccio vedere. Ha fatto quel disegno quel giorno, incredibile. Gli ho detto fai un disegno per la mamma perché lei dice che le manchi.

Dayane è stata chiaramente felice di ricevere questo regalo speciale e ha ringraziato Simona per tutto quello che ha fatto per lei, da quando è nata la piccola Sofia. Le ha insegnato a fare la mamma e a prendersi cura della sua bambina.

La mamma di Stefano Sala ammette che stare al fianco di Dayane non è facile, in passato hanno litigato tante volte ma alla fine le si vuole un grande bene perchè lei anche nella vita fuori dalla casa è così e in fin dei conti, la si ama anche per questo.

Il saluto degli ex concorrenti del GF VIP 5 a Dayane Mello