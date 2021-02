Dayane Mello su Alfonso Signorini: è intrigante e la arrapa, shock sui social

Ieri sera, lunedì 8 febbraio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini, gli inquilini della casa si sono ritrovati a cenare insieme e a chiacchierare. In questa occasione, Dayane Mello ha praticamente sorpreso tutti con delle rivelazioni molto molto particolari . I concorrenti stavo parlando del conduttore del reality show, della sua cultura e della sua sensibilità. “E’ interessante, è intrigante” ha affermato la modella. “Ti arrapa Alfonso?” ha chiesto Tommaso Zorzi. La risposta di Dayane è stata affermativa, seguita da una risata e un sorriso. Certo è che le sue parole non sono passate inosservate dai compagni di viaggio e si è proseguito sull’argomento. E come potrete immaginare anche sui social è esploso il tormentone!

GF Vip 5, Dayane Mello e gli apprezzamenti su Alfonso Signorini

“Ma ho sentito bene?” ha chiesto Rosalinda dopo aver udito da lontano le parole della sua amica. “E’ bello, mi piace. E’ elegante, è sexy” ha continuato Dayane Mello tra i complimenti generali dei concorrenti per Alfonso Signorini. “A volte sai cos’è strano? Sai quando trovi un uomo che ti piace che abbassi lo sguardo, che ti piace… Io con lui ho sempre questa cosa. Un po’ mi imbarazza” ha continuato la finalista del GF Vip 5 sul conduttore del programma. Insomma dalle parole di Dayane si capisce che nutre una profonda stima nei confronti del direttore di Chi. D’altronde però questo lo pensano praticamente tutti i concorrenti del reality. Le parole della Mello invece sono state un po’ più forti tanto che sul web si aperto adesso il dubbio: è attratta davvero da Alfonso Signorini?

A Dayane Mello piace Alfonso Signorini? Che sta succedendo al GF Vip 5

In realtà sembra abbastanza chiaro che Dayane pensi davvero Alfonso sia un uomo da stimare, di grande cultura, emotività, tatto… Insomma, piace ma non è detto che sia in quel senso, anzi. Dai toni dei suoi colleghi nella casa tutto sembrava abbastanza ironico seppure la considerazione della modella nei confronti di Signorini sia comunque positiva. Ad Alfonso senz’altro faranno piacere queste parole.

Voi che cosa ne pensate? A Dayane Mello potrebbe veramente interessare Alfonso Signorini?