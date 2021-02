Al GF VIP 5 la “Zenga reunion” per Andrea: rivede Walter e suo fratello Nicolò

Blogo ha lanciato questa anticipazione che al momento non è stata confermata ma sembra proprio, che anche nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP 5 si punterà sulla famiglia Zenga per i picchi di share. Lunedì il GF VIP ha incassato, in termini di ascolti, uno dei migliori risultati di sempre, nonostante sia in onda da 5 mesi. Ma venerdì scorso, nella puntata contro Il cantante mascherato ( che fa quasi la metà degli ascolti del Commissario Ricciardi in onda il lunedì) gli ascolti erano stati disastrosi. Per questa sera quindi serve l’artiglieria pesante ed ecco che si torna a puntare sulla famiglia Zenga. Tvblog rivela in anticipo che nella puntata di oggi, 12 febbraio 2021, assisteremo a una vera e propria reunioni.

In casa i ragazzi ironizzano sul fatto che Andrea Zenga pur essendo entrato in casa da circa due mesi e mezzo, è stato protagonista del “giardino” moltissime volte. E lo sarà anche questa sera, a meno che lo show non si sposti in passerella, dove forse c’è più spazio per tre persone. Infatti nella puntata di oggi Andrea non avrà modo di incontrare solo suo fratello o suo padre ma li vedrà entrambi.

Al GF VIP 5 la reunion della famiglia Zenga: tutti insieme appassionatamente

Nella puntata di oggi del GF VIP 5 quindi, Walter Zenga avrà per la prima volta un confronto con suo figlio Nicolò, con il quale il rapporto si è molto complicato negli ultimi mesi, dopo la famosa prefazione del libro scritto, dal ragazzo, che è stato mandato a diverse case editrici. Un libro che racconta molto della famiglia, anche della volta in cui, a detta di Nicolò, Walter chiese di cambiare il suo cognome…

Sarà quindi un faccia a faccia molto forte, se sarà interessante invece, lo scopriremo solo seguendo il confronto questa sera su Canale 5.