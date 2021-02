Caos al GF VIP 5 dopo la diretta: Tommaso Zorzi tenta di uscire ma viene fermato (VIDEO)

Nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5, non sono mancate le frecciatine e le battute di alcuni concorrenti, Dayane in testa, sul fatto che Maria Teresa Ruta sia uscita anche a causa della nomination di Tommaso Zorzi. La brasiliana parlando con Samantha le ha spiegato che quando la gente vota non guarda il percorso che viene fatto ma quello che è successo nella settimana. E se uno come Tommaso attacca la sua amica, allora il pubblico a casa si schiera dalla sua parte. Non solo, la Mello ha detto in faccia a Zorzi che non nomini una tua amica a 2 settimane dalla fine, rischiando di farla uscire come è successo ( Tommaso infatti continuava a giustificarsi dicendo che in 22 nomination non ce ne era stata mai una sua). Dopo la diretta poi, si è continuato a discutere anche su questa cosa e Zorzi alla fine è esploso, tentando di uscire dal gioco varcando la porta rossa. A impedire che lo facesse, Stefania Orlando e Andrea Zelletta mentre la Mello faceva notare invece che si stava consumando l’ennesima sceneggiata già vista.

La serata è stata parecchio movimentata a dire il vero e Tommaso alla fine non ce l’ha fatta, cercando in tutti i modi di uscire. Stefania e Zelletta gli hanno fatto notare che stava per compiere un grande errore che non si può lasciare un gioco per questo motivo. Zorzi a dirla tutta, ci aveva anche provato ad aprire quella porta ma era chiusa, a differenza di altre volte. Motivo per il quale alcuni spettatori hanno parlato persino di “sequestro di persona”.

Tommaso Zorzi prova a uscire dalla porta rossa GF VIP 5 (VIDEO)

Tommaso: Stefania te lo giuro devo uscire da questa porta, non sto scherzando

Stefania: allora mi metto una cosa io e usciamo insieme



per me non c’è paragone#tzvip #sovip pic.twitter.com/6PWvsPRZHJ — 𝑚𝑜𝑛𝑎🐍 (@monanerom) February 13, 2021

Tommaso non ha proprio mandato giù le clip in cui Dayane Mello parlava di strategie e Giulia le dava ragione. E non vuole neppure vedere Stefania stare male per l’uscita di Maria Teresa. Non ha quindi retto al peso di questa situazione…Vedremo come reagirà nel corso della giornata. Le ultime due settimane potevano essere di spensieratezza nella casa del GF VIP 5 e invece a quanto pare, saranno un tutti contro tutti con lame più che affilate…