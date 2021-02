Crisi nera per Rosalinda Cannavò che pensa di lasciare il GF VIP 5

Si sente sotto attacco Rosalinda e il fatto che arrivano messaggi aerei per Dayane Mello e poco sostegno verso di lei non aiuta. La brasiliana nelle ultime ore le ha rifilato una serie di bordate che davvero la bella attrice brasiliana non si aspettava. Ed era prevedibile che potesse avere un crollo. La Cannavò sta probabilmente anche metabolizzando tutto quello che le è successo nelle ultime settimane e pensando anche al fatto che il gioco stia per finire e che presto ci sarà la vita vera da affrontare. Tutte cose che messe insieme, l’hanno portata ad avere un vero e proprio crollo emotivo di non poco conto. A nulla sembrano essere bastate le parole di Andrea Zenga, quelle di Stefania e il grande sostegno che Tommaso le sta dando negli ultimi giorni. Rosalinda è davvero in crisi tanto che un paio di ore fa ha persino minacciato di lasciare il Grande Fratello VIP 5, risparmiandoci però, almeno per il momento, il dramma della porta rossa da aprire…

Crisi nera per Rosalinda al Grande Fratello VIP 5: ecco cosa sta succedendo

Rosalinda scoppiando a piangere sotto le coperte, ha detto di essere stanca, di non reggere più la pressione di questi giorni e le discussioni con Dayane Mello non la stanno aiutando come neppure le situazioni che si sono create in questi giorni. Vuole tornare a casa: “Non ce la faccio più” ha detto più volte mentre Andrea la accarezzava. Anche Tommaso ha invitato a godersi questi ultimi giorni pensando alle cose belle, alle scelte che ha fatto in modo autonomo.

Stefania Orlando ha avuto qualcosa da ridire sull’atteggiamento di Dayane Mello: “Questo è egoismo perché se vuoi il bene di una persona ci rinunci anche un attimo. E’ stata una sua scelta togliersi da questa condivisione, nessuno l’ha allontanata, non si capisce perché. Lei non condivide. Ieri sera ha detto che si tratta palesemente di una strategia e sa che Rosalinda ci rimane male.“

Il pubblico sui social si è diviso, da un lato c’è chi pensa che Rosalinda stia passando da vittima senza capire i discorsi che Dayane le ha fatto. Dall’altro invece c’è chi punta il dito contro la brasiliana che, come pensa anche Stefania, sarebbe forse gelosa. Gelosa sia del fatto che era stata lei in un primo momento a puntare Zenga che di Rosalinda. Per una buona fetta di pubblico del GF VIP 5 in fondo Dayane avrebbe voluto altro dalla storia con Rosalinda e forse anche la bella siciliana…Solo le due donne sanno quello che sentono nei loro cuori.