E’ di nuovo guerra tra Dayane Mello e Rosalinda: la brasiliana lancia un affondo pesantissimo

Doveva essere una serata piena di allegria e divertimento, complice anche la nuova puntata dello show condotto da Tommaso Zorzi ma è successo anche altro. Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha visto che nel corso del programma ci sono stati dei giochi dedicati all’affinità di coppia. Protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, insieme a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Alla fine del gioco, una Dayane che è apparsa in alcuni momenti anche insofferente, ha lanciato una bordata di non poco conto alla sua amica. Amica con la quale neppure qualche ora prima aveva fatto pace. Una tregua durata pochissimo perchè a quanto pare a Dayane Mello, la storia di Rosalinda e Andrea proprio non va giù.

“Ormai è la coppia che vince mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia? Chi lo sa“. Una bordata che di certo non è passata inosservata quella di Dayane a Rosalinda e ieri poi, la bella attrice siciliana si è sfogata con Stefania Orlando e Andrea.

Lo sfogo di Rosalinda dopo le frecciate di Dayane Mello: tregua interrotta

Rosalinda nelle ultime ore si è molto avvicinata ad Andrea, i due si sono lasciati andare anche a baci passionali e travolgenti. Ed è per questo che le parole di Dayane da un lato la feriscono ma dall’altro no perchè vuole godersi queste ultime due settimane senza pensarci troppo. Sfogandosi con la Orlando spiega:

Hanno fatto 200.000 cose sulla nostra amicizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Ma secondo lei io buttavo all’aria 10 anni di storia per una strategia?! Questa è troppo pesante dai. Io da un’amica non voglio sentirmi dire queste cose. Un’amica non le dice. Non me ne frega un cavolo basta, l’importante è che sto bene con me stessa e con Andrea. Lei mi conosce da 5 mesi e dice questo? Bene adesso ho tutto chiaro. Che poi ha detto una bugia, perché hanno fatto tante puntate su me e lei e il nostro rapporto. A 13 giorni dalla fine voglio vivermela bene e voglio stare con Andrea e stop.

E ancora:

Dirmi strategia significa che tira in ballo la mia vita privata fuori e non ci sto. Nemmeno per scherzo si dicono queste cose. Voi non pensereste mai che io e Andrea facciamo strategia e invece lo pensa lei? Ragazzi ma secondo lei io faccio questo passo sapendo la situazione fuori da qui per farmi due settimane in più al GF?

Dayane continua a dire di non essere gelosa di Rosalinda ma forse un pizzico di sana gelosia la sta provando, visto che arriva a dire determinate cose.