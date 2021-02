Dayane Mello e Rosalinda fanno pace ma c’è una frecciatina della brasiliana

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 non c’è pace. Le discussioni continuano e nella giornata del 16 febbraio 2021 è successo davvero di tutto. In particolare, il caos è stato generato dall’arrivo di un aereo con un messaggio da parte dei fan di Dayane Mello che prendevano le distanze da Rosalinda, per quello che aveva fatto negli ultimi giorni. La brasiliana aveva esultato leggendo quelle parole provocando quindi la reazione di Rosalinda, che non ha gradito affatto questo atteggiamento. E così mentre la siciliana spiegava le sue ragioni a Tommaso prima, e ad Andrea Zenga dopo, la Mello sottolineava i motivi per i quali lei si era risentita dell’atteggiamento di Adua. Nessuna gelosia da parte di Dayane ma solo il rammarico per come sono andate le cose. Le è spiaciuto che Rosalinda non abbia parlato con lei del sentimento che stava nascendo per Andrea. Si è sentita esclusa, avrebbe voluto esserci anche in questo momento di felicità.

E così dopo una giornata di guerra fredda a distanza, alla fine Dayane e Rosalinda, si sono chiarite e la pace è arrivata!

Pace fatta tra Dayane Mello e Rosalinda al GF VIP 5

Dayane ci ha tenuto a sottolineare quanto ci tenga a Rosalinda dimostrandole di non essere gelosa del rapporto nato con Andrea Zenga: “Voglio che tu sia felice. Lo sai quanto ho lottato tante volte qua dentro, per la tua felicità. Io sono felice per te, veramente. Goditi questo momento e non lasciare che nessuno possa rovinarlo. Sto bene di là, ho un letto tutto per me. Tu stai vivendo la tua storia d’amore e io sono qui. Ci sta che passi un po’ di tempo con lui.“

Le due ragazze, insieme davanti allo specchio, si sono poi baciata e abbracciate ma la Mello ha voluto comunque lanciare una bella frecciatina alla sua amica: “Odori di Zenga, non c’è più il mio odore“. Siamo davvero sicuro che non ci sia un pizzico di gelosia da parte della brasiliana?

Intanto nella casa cresce sempre di più l’affinità tra Rosalinda e Andrea che iniziano a pensare anche a quello che succederà una volta fuori, alla fine di questa avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5.