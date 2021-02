Ad Amici 20 la decisione di Ibla: cambia coach prima del serale

Nelle ultime settimane Ibla si è sentita messa in discussione da Rudy Zerbi e ha avuto con il suo coach anche un confronto. Ha quindi scoperto che il suo insegnante non crede in lei come a inizio percorso, ritenendo che si sia persa strada facendo. In settimana ha avuto però un bel voto da Zerbi, che le ha dato un 8, premiandola di più anche rispetto ad altri come Esa ( ma di meno se consideriamo i 10 dati a Sangiovanni ed Enula). Sembra quindi evidente che il coach per il serale punti molto sui due cantanti, un po’ meno sugli altri. Ed è per questo che Ibla ha deciso di scrivere una lettera a Zerbi, spiegando che lei non si sente di prendere una decisione perchè ci terrebbe a proseguire il percorso con il suo coach. Allo stesso tempo sa bene che il serale di Amici 20 è una grande occasione per tutti e lei non vorrebbe perderla. Ha quindi voluto esprimere le sue sensazioni nella lettera scritta per Rudy, chiedendo al suo coach di prendere una decisione.

La decisione di Ibla che cambia coach in vista del serale di Amici 20

Rientrata a casa quindi Ibla ha iniziato a meditare sul da farsi, pensando chi scegliere tra Anna e Arisa comprendendo che con Rudy la strana si è interrotta. Dopo averci riflettuto e dopo aver anche parlato con i suoi compagni di quello che è successo con Rudy alla fine Ibla ha preso la sua decisione. Non è stato facile anche perchè la cantante si sente di aver comunque deluso Zerbi per cui è dispiaciuta per come sono andate le cose.

La cantante ha quindi deciso di incontrare sia Anna Pettinelli che Arisa prima di fare la sua scelta. La Pettinelli quindi ha provato a chiedere alla cantante che genere di repertorio vuole fare, che percorso si aspetta per il serale. La coach è convinta che al momento non sia venuta fuori la sua vera anima e che si potrebbe fare molto altro. Dopo la chiacchierata Ibla ha poi incontrato anche Arisa e ha preso la sua decisione. Anche la coach ha visto un percorso un po’ troppo serio, dimenticando forse emozioni e divertimento che invece erano e sono fondamentali nel suo mood. Ed è per questo che Ibla alla fine ha deciso di scegliere Arisa, si è trovata bene con i discorsi fatti e ha scelto la coach.