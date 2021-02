GF Vip 5, il televoto su Giulia e Stefania non funziona ancora e partono le polemiche

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 ed una tra Giulia Salemi e Stefania Orlando dovrà abbandonare per sempre la casa. I fan delle due concorrenti stanno votando ininterrottamente per sostenere la loro gieffina preferita, o meglio stavano votando! Già da ieri, infatti, dal sito ufficiale del Grande Fratello risulta praticamente impossibile esprimere la propria preferenza. Aprendo la pagina del televoto sul sito del reality show appare la scritta: “Il servizio di televoto è sospeso a causa di problemi tecnici”. Il problema non è stato ancora risolto nonostante siano passare oramai parecchie ore e sul web è esplosa la polemica. Non solo, da parte del Grande Fratello VIP non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale e la cosa non sta piacendo affatto ai telespettatori.

GF Vip 5, televoto sospeso per un errore tecnico: sui social volano le polemiche

Era praticamente ovvio che dopo un problema del genere i fan della trasmissione tv avrebbero reagito. Sui social network sono esplose le polemiche, ormai continuano da ore ininterrottamente. Basta fare un salto su Twitter e cercare tra gli hastag più famosi del Gf Vip 5 su questa faccenda (prelemi e SOvip) per capire che i telespettari non hanno per niente preso bene questa questione. I fan di Giulia Salemi e Stefania Orlando hanno iniziato ad accusarsi a vicenda e a tirare in ballo persino i BOT. Qualche utente infatti ha accusato l’uso di questi particolari strumenti che si aggiunge alle polemiche dei voti dall’estero per Dayane Mello e l’amica (ex?) Rosalinda. I ‘profili falsi’ creati per votare senza interruzioni le concorrenti potrebbero essere la vera causa del problema tecnico che il sito sta riscontrando da oramai un giorno, questo è quello che si dice sui social. Alcuni hanno anche ipotizzato che sia una scelta strategica degli autori che arrivati ad un risultato certo per una delle due concorrenti hanno preferito bloccare il televoto e tenere in casa la gieffina che preferiscono. Insomma, se ne stanno dicendo davvero di tutti i colori.

GF Vip 5, si può ancora votare per Giulia Salemi e Stefania Orlando: ecco come fare

Se sul sito non è più possibile esprimere la propria preferenza, lo si può ancora fare tramite sms. Questo servizio sicuramente non è tra i più amati dal pubblico visto che ogni messaggio comporta lo scalo di 0,16 centesimi dal credito ma al momento sembra l’unica soluzione per votare Giulia Salemi e Stefania Orlando.